https://tr.sputniknews.com/20220110/burak-elmas-fatih-terim-gorusmesinin-detaylari-ortaya-cikti-1052582664.html

Burak Elmas-Fatih Terim görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Burak Elmas-Fatih Terim görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Burak Elmas'ın Terim'e . Sportif A.Ş. yöneticiliği teklifini ettiği... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T16:18+0300

2022-01-10T16:18+0300

2022-01-10T16:18+0300

spor

galatasaray

fatih terim

istifa

burak elmas

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HaberTürkspor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in aktardığına göre, Burak Elmas ile Fatih Terim arasında şunlar yaşandı:"Görüşmede Başkan Elmas, teknik direktör Terim’e 'Hocam 20 küsur yıldır farklı dönemlerde beraber çalıştık. En büyük başarıları beraber elde ettik. Sen camiamız için önemli ve değerli bir isimsin. Bu süreçte sen de yıpranıyorsun. Gel Sportif A.Ş.’de görev al. Yönetim kurulu üyesi ol, murahhas aza ol. Yeni teknik direktörü de birlikte belirleyelim. Sportif A.Ş.’ye tecrübenle güç kat. Ama artık saha kenarını bırak. Takımı gençleştirirken, kulübede de böyle bir şey yapalım. Sen de bu işi şirket yöneticisi olarak yönet' dedi.Terim, Burak Elmas’ın bu teklifini hiç düşünmeden reddederken, 'Ben bu gençleştirme operasyonu için kariyerimi ortaya koydum. Siz ise benim arkamda durmadınız. Şimdi bana yönetim kurulu teklif ediyorsunuz. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Buyurun takım sizin, kulüp sizin; bildiğiniz gibi yönetin' diyerek Başkan’a istifasını sundu.Bu yanıt karşısında şaşıran Başkan Elmas, 'Tamam o halde' diyerek Florya’dan ayrıldı.Terim’in Sportif A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak yer alması daha önce de gündeme gelmiş ancak Terim bu konuda nabzını yoklayan kişilere “Futbol benim işim. Hobim değil” diyerek meccanen yapılan böyle bir görevi kabul etmeyeceğinin sinyallerini vermişti."

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galatasaray, fatih terim, istifa, burak elmas