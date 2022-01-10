https://tr.sputniknews.com/20220110/bursada-kazaya-giden-itfaiye-ekibi-kaza-yapti-4-personel-hayatini-kaybetti-1052573521.html

Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti

Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti

Bursa Orhaniyeli'de itfaiye aracı yağışlı yolda devrildi, 4 iftaiye personeli hayatını kaybetti. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:37+0300

2022-01-10T12:37+0300

2022-01-10T12:37+0300

türkiye

bursa

kaza

itfaiye

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Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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bursa, kaza, itfaiye