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Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti
Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti
Bursa Orhaniyeli'de itfaiye aracı yağışlı yolda devrildi, 4 iftaiye personeli hayatını kaybetti. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T12:37+0300
2022-01-10T12:37+0300
2022-01-10T12:37+0300
türkiye
bursa
kaza
itfaiye
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Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.
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bursa, kaza, itfaiye
Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti
Bursa Orhaniyeli'de itfaiye aracı yağışlı yolda devrildi, 4 iftaiye personeli hayatını kaybetti.
Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.
Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.
Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.