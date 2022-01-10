Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol maçı yapıldı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplı Ardahan'ın Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı. Maç öncesi ısınmak için halay çeken gazeteciler, daha sonra düz koşu yaptı.Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı Türkiye’nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum’’ dedi.
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler nedeniyle bir araya gelen idareci ile gazeteciler futbol maçı yaptı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplı Ardahan'ın Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı.
Maç öncesi ısınmak için halay çeken gazeteciler, daha sonra düz koşu yaptı.
Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.
Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı Türkiye’nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum’’ dedi.