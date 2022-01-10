https://tr.sputniknews.com/20220110/buz-tutan-cildir-golunde-futbol-maci-yapildi-1052581828.html

Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol maçı yapıldı

Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol maçı yapıldı

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler nedeniyle bir araya... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T15:53+0300

2022-01-10T15:53+0300

2022-01-10T15:53+0300

yaşam

ardahan

futbol

buz

maç

çıldır

gazeteciler

çıldır gölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052581553_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_03817131b54aebd8cb8e47ead93d36b2.jpg

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplı Ardahan'ın Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı. Maç öncesi ısınmak için halay çeken gazeteciler, daha sonra düz koşu yaptı.Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı Türkiye’nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum’’ dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220106/donan-golde-testere-ile-buzu-kesip-dalis-yaptilar-1052455716.html

ardahan

çıldır

çıldır gölü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ardahan, futbol, buz, maç, çıldır, gazeteciler, çıldır gölü