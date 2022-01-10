https://tr.sputniknews.com/20220110/canakkalede-deniz-ulasimina-firtina-engeli-1052591342.html

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale

fırtına

feribot

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü de seferler yapılamayacak. Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

türkiye

çanakkale

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çanakkale, fırtına, feribot