Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220110/canakkalede-deniz-ulasimina-firtina-engeli-1052591342.html
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T20:56+0300
2022-01-10T20:56+0300
türkiye
çanakkale
fırtına
feribot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051265111_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0a50f548e9e46471ae45b450713793bf.jpg
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü de seferler yapılamayacak. Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051265111_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_b0b853794c69e1cc27092d1654cdeb40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale, fırtına, feribot

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

20:56 10.01.2022
© AAÇanakkale Boğazı
Çanakkale Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
Abone ol
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü de seferler yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:16Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, karayolu ulaşıma kapandı
22:14Türk Parlamenterler Birliği: Milletvekillerinin süper emeklilik diye tabir edilebilecek hakları yok
21:58Gaziantep'te av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini öldürdü
21:57'ABD, Guantanamo'daki tutuklular için yılda 540 milyon dolar harcıyor'
21:49Iğdır'da yine leopar görüntülendi
21:48ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya'nın bazı önerilerine karşı çıktık
21:48İŞKUR eski Genel Müdürü Aslan: Türkiye mesleksiz insanlar topluluğuna dönüştü
21:42Derya Yanık: 'İstanbul Sözleşmesi' toplumumuzda gerginlik unsuruna dönüşmüştür
21:34Destici, '100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum' sözlerine açıklık getirdi: Bizi anlayamazlar
21:27ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı
21:24İçişleri Bakanı Soylu: Yaptığımız meslek, milletin, ülkemizin hizmetine amade olmaktır
21:15CHP'li Başarır: Ziraat Bankası'nın kredi riskinin yüzde 20'sini Demirören oluşturuyor
21:10Kapanmada fosil yakıt yakılmasının ve aerosol salımının azalmasının yan etkisi: Daha az yıldırım
21:04Slaven Bilic: Gerçekçi olalım; Fenerbahçe gibi bir kulübü reddedemem
20:56Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
20:42Muş'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildi
20:41İstifa eden eski çalışanına bozuk parayla ödeme yapan işverene dava açıldı
20:33Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile ilgili yeni açıklama: Kuyu akış testi başarıyla tamamlandı
20:25Belçikalı astronomlar 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler arıyor
20:15Adana’da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı