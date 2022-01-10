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https://tr.sputniknews.com/20220110/cenevrede-amerikan-heyetinin-baskani-ile-bir-araya-gelen-ryabkov-gorusme-muthisti-1052560605.html
Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti
Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan heyetine başkanlık eden ABD’li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin ‘müthiş’ geçtiğini, ileriye dönük... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T00:38+0300
2022-01-10T00:41+0300
cenevre
abd
sergey ryabkov
rusya
dünya
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Cenevre’de bu akşam başlayan ve yarın devam edecek olan güvenlik görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryabkov, “Konuşma zordu, fakat bir iş toplantısı havasındaydı, yapılacak işlerin ayrıntılarına indik, yarın zaman kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. İyimserliğimi asla kaybetmem, her zaman onun peşinden giderim” diye konuştu.Cenevre’de bu akşam ilk kez bir araya gelen Rus ve Amerikan heyetleri, stratejik istikrar konulu müzakereler ile ilgili ‘ön görüşme’ kısmını tamamladı, görüşmelerin ana kısmı yarın yapılacak.
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cenevre, abd, sergey ryabkov, rusya

Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti

00:38 10.01.2022 (güncellendi: 00:41 10.01.2022)
© SputnikRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan heyetine başkanlık eden ABD’li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin ‘müthiş’ geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtti.
Cenevre’de bu akşam başlayan ve yarın devam edecek olan güvenlik görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryabkov, “Konuşma zordu, fakat bir iş toplantısı havasındaydı, yapılacak işlerin ayrıntılarına indik, yarın zaman kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. İyimserliğimi asla kaybetmem, her zaman onun peşinden giderim” diye konuştu.
Cenevre’de bu akşam ilk kez bir araya gelen Rus ve Amerikan heyetleri, stratejik istikrar konulu müzakereler ile ilgili ‘ön görüşme’ kısmını tamamladı, görüşmelerin ana kısmı yarın yapılacak.
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