Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti

Cenevre’de bu akşam başlayan ve yarın devam edecek olan güvenlik görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryabkov, “Konuşma zordu, fakat bir iş toplantısı havasındaydı, yapılacak işlerin ayrıntılarına indik, yarın zaman kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. İyimserliğimi asla kaybetmem, her zaman onun peşinden giderim” diye konuştu.Cenevre’de bu akşam ilk kez bir araya gelen Rus ve Amerikan heyetleri, stratejik istikrar konulu müzakereler ile ilgili ‘ön görüşme’ kısmını tamamladı, görüşmelerin ana kısmı yarın yapılacak.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan heyetine başkanlık eden ABD’li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin ‘müthiş’ geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtti.
Cenevre’de bu akşam başlayan ve yarın devam edecek olan güvenlik görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryabkov, “Konuşma zordu, fakat bir iş toplantısı havasındaydı, yapılacak işlerin ayrıntılarına indik, yarın zaman kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. İyimserliğimi asla kaybetmem, her zaman onun peşinden giderim” diye konuştu.
Cenevre’de bu akşam ilk kez bir araya gelen Rus ve Amerikan heyetleri, stratejik istikrar konulu müzakereler ile ilgili ‘ön görüşme’ kısmını tamamladı, görüşmelerin ana kısmı yarın yapılacak.