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CHP'li Başarır: Ziraat Bankası'nın kredi riskinin yüzde 20'sini Demirören oluşturuyor
CHP'li Başarır: Ziraat Bankası'nın kredi riskinin yüzde 20'sini Demirören oluşturuyor
CHP Milletvekili Başarır, Sayıştay raporlarına göre; Ziraat Bankası'nın kredi riskinin yüzde 100 üzerinden hesaplanması durumunda riskin yüzde 20'sini... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T21:15+0300
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay'ın Ziraat Bankası raporlarına işaret ederek, "Bir kamu bankasının 19 yılda bir iktidar tarafından nasıl mahvedildiğini herkes kısa süre sonra okuyacak. Raporda en geniş bölüm Demirörenlerin. Koskoca Ziraat Bankası'nın kredi riski, yüzde 100 olarak hesaplarsak, bunu yüzde 20'sini Demirören oluşturuyor. Bunu ben söylemiyorum bunu Sayıştay söylüyor" dedi.‘Demirören'in çektiği kredi 800 milyon dolar'Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan çektiği kredinin 750 değil, 800 milyon dolar olduğunu belirten Başarır, Halk TV'de konuk olduğu 'Açıkça' programında konuya ilişkin şunları söyledi:‘Kredinin akıbeti sorgulanmalı'"Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir. Bir kez daha söylüyorum. Bakın hükümlü demiyorum, şüpheli diyorum" diyerek, 800 milyon dolarlık kredinin akıbetinin sorgulanmasını isteyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:Başarır daha önce de Demirören Grubu ve 5 şirketin, doların 18 liraya çıktığı 20 Aralık akşamı yüklü miktarda döviz sattığını, ertesi gün döviz korumalı TL mevduat sisteminin açıklanmasıyla gerileyen kur üzerinden yeniden döviz aldıklarını öne sürmüştü. Demirören Grubu ise iddiayı yalanlayarak, yargıya başvuracağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220107/demiroren-grubu-chpli-basaririn-20-aralik-iddiasini-yargiya-tasidi-1052490171.html
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chp, mersin, demirören holding, ali mahir başarır, yıldırım demirören

CHP'li Başarır: Ziraat Bankası'nın kredi riskinin yüzde 20'sini Demirören oluşturuyor

21:15 10.01.2022
© AAAli Mahir Başarır
Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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CHP Milletvekili Başarır, Sayıştay raporlarına göre; Ziraat Bankası'nın kredi riskinin yüzde 100 üzerinden hesaplanması durumunda riskin yüzde 20'sini Demirören Grubu'nun oluşturduğunu söyledi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay'ın Ziraat Bankası raporlarına işaret ederek, "Bir kamu bankasının 19 yılda bir iktidar tarafından nasıl mahvedildiğini herkes kısa süre sonra okuyacak. Raporda en geniş bölüm Demirörenlerin. Koskoca Ziraat Bankası'nın kredi riski, yüzde 100 olarak hesaplarsak, bunu yüzde 20'sini Demirören oluşturuyor. Bunu ben söylemiyorum bunu Sayıştay söylüyor" dedi.

‘Demirören'in çektiği kredi 800 milyon dolar'

Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan çektiği kredinin 750 değil, 800 milyon dolar olduğunu belirten Başarır, Halk TV'de konuk olduğu 'Açıkça' programında konuya ilişkin şunları söyledi:
"2018'de geliyor. 700 milyon dolarlık bir şirket satın alma projesi, 100 milyon dolarlık işletme projesini talep ediyor. Ziraat Bankası bakıyor, teminatlarını alıyor. Hisse, hesap, ticari işletme karşılığında bu krediyi kullandırıyor. 800 milyon dolar. Bir şart getiriyor, '3 yıl içerisinde 150 milyon ABD doları sermaye nakdini artır. Bu şartla veriyorum' diyor. Herkes yanlış biliyor, çekilen kredi 800 milyon dolar. Bakıyoruz 3 yıl sonra sermaye artışı yapılmamış."

‘Kredinin akıbeti sorgulanmalı'

"Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir. Bir kez daha söylüyorum. Bakın hükümlü demiyorum, şüpheli diyorum" diyerek, 800 milyon dolarlık kredinin akıbetinin sorgulanmasını isteyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşin en utanç verici meselesini söyleyeyim: Yeni sistemin getirdiği en büyük gariplik, hukuksuzluk; aslında Sayıştay bunları tespit ettikten sonra suç duyurusunda bulunuyordu. Savcılık da soruşturma açıyordu. Artık suç duyurusunda bulunamıyor çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen illet sistem Sayıştay denetçilerinden, Sayıştay'dan bu yetkiyi, hakkı aldı."
Başarır daha önce de Demirören Grubu ve 5 şirketin, doların 18 liraya çıktığı 20 Aralık akşamı yüklü miktarda döviz sattığını, ertesi gün döviz korumalı TL mevduat sisteminin açıklanmasıyla gerileyen kur üzerinden yeniden döviz aldıklarını öne sürmüştü. Demirören Grubu ise iddiayı yalanlayarak, yargıya başvuracağını duyurmuştu.
Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
TÜRKİYE
Demirören Grubu, CHP'li Başarır'ın 20 Aralık iddiasını yargıya taşıdı
7 Ocak, 07:52
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