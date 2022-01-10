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CHP'li Öztrak: Kur tabelası, Bakan Nebati'nin gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır
CHP'li Öztrak: Kur tabelası, Bakan Nebati'nin gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır
CHP’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yapan Faik Öztrak, "Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdoğan... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:08+0300
2022-01-10T17:08+0300
politika
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
faik öztrak
merkez bankası
iktidar
ekonomi
hükümet
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Faik Öztrak, CHP’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdoğan doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuzluk olacaktı. Milletin alın terini bir gecede hüplettiniz ama dolar köpürmeye, Erdoğan’ın zamları da milletin üstüne kâbus gibi çökmeye devam ediyor… Türk lirası, bu haliyle son 3,5 ayda yüzde 37 devalüe oldu. Hala da dengeye oturmuş değil. Kur tabelası, Nebati Bakan’ın gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır” dedi.Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Kur tabelası ışıl ışıl'Öztrak, kur değerlerinin de enflasyonun da oynak olduğunu dile getirdi ve şunları ifade etti:'Buhrandan çıkmanın tek yolu sandık''Güven bunalımı' probleminden bahseden Öztrak sözlerini şu şekilde sürdürdü:Faik Öztrak, basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi. Erken seçim olasılığına karşılık CHP kongresinin erteleneceği yönündeki iddianın anımsatılması üzerine Öztrak, “Konu tabii ki gündemimizde, gerekli önlemleri mutlaka alacağız. Genel Başkanımız bu konuya ilişkin açıklamalarını da yaptı” dedi.'Teröristle fotoğraf verilmesini doğru bulmayız'Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen bir terörist ile fotoğraflarının çıkmasına ilişkin soruyu da “Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terörist, terör bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Erdoğan’ın ‘Teröristlere dokunmayın’ dediği zaman. İmralı sakinine ‘sayın’ denildiği zaman. Fotoğrafı bize soracağınıza asıl muhatabı olan Erdoğan’a sormanız gerekiyor” diye yanıtladı.'Allah bunları ıslah etsin'Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’nın kur korumalı mevduat için ‘Dua etsin de tutsun’ demesi için Öztrak, “Tüm beceriksizliklerini yüce Allah’a havale etmeye kalkacak kadar acizler. Allah bunları ıslah etsin” diye konuştu.Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamasına ilişkin de “Bugün ülkemizde büyük bir buhran var. Dualar arşa yükseliyor. Millet tenceresini kaynatamıyor. Emekli, emekçi, memur, herkes ‘yandım Allah’ diye bağırıyor. Şimdi bunlara çözüm bulamayanlar çıkmış, millet iradesine kumpas kurmaya cesaret ediyor. Cevabını Ankara ve İstanbullu seçmen gayet güzel verdi. Atılan şamarın sesi Yemen’den duyuldu. Erdoğan’a çok sevdiği bir sözle cevap vereyim. Atı alan Üsküdar’ı geçti” dedi.
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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak, merkez bankası, iktidar, ekonomi, hükümet, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li Öztrak: Kur tabelası, Bakan Nebati'nin gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır

17:08 10.01.2022
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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CHP’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yapan Faik Öztrak, "Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdoğan doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuzluk olacaktı" dedi.
Faik Öztrak, CHP’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdoğan doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuzluk olacaktı. Milletin alın terini bir gecede hüplettiniz ama dolar köpürmeye, Erdoğan’ın zamları da milletin üstüne kâbus gibi çökmeye devam ediyor… Türk lirası, bu haliyle son 3,5 ayda yüzde 37 devalüe oldu. Hala da dengeye oturmuş değil. Kur tabelası, Nebati Bakan’ın gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır” dedi.
Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
“Cuma akşamı akaryakıta fahiş zamlar geldi. Erdoğan, benzinin litresine 63 kuruş, mazotun litresine 94 kuruş zam bindirdi. Geçen yıl bu zamanlar, çiftçinin traktöründeki 110 litrelik mazot deposu 729 liraya doluyordu. Şimdi bin 516 liraya doluyor. Yine 55 litrelik bir benzin deposu, geçen yıl bu zamanlar 400 liraya doluyordu. Şimdi aynı depo 750 liraya doluyor. Milletin akaryakıt maliyeti son bir yılda ikiye katlandı. Son akaryakıt zamlarından sonra İstanbul’dan İzmir’e, dolar ve avro garantili tünel, köprü ve yollardan arabayla gidip gelmenin maliyeti bin 811 lirayı buluyor. Bu korkunç bir maliyet. Ulaşım maliyetlerindeki bu artış, yarın iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Bu kaçınılmaz. Son üç aydır akaryakıt zamları otomatiğe bağlanmış vaziyette. Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdoğan doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuzluk olacaktı. Milletin alın terini bir gecede hüplettiniz ama dolar köpürmeye, Erdoğan’ın zamları da milletin üstüne kâbus gibi çökmeye devam ediyor."

'Kur tabelası ışıl ışıl'

Öztrak, kur değerlerinin de enflasyonun da oynak olduğunu dile getirdi ve şunları ifade etti:

"Dolar kuru 8.65’lerden 18’lere çıktı. Bir gece yarısı, köpük hüpletme operasyonuyla Merkez Bankası’nın rezervleri arka kapıdan buharlaştırıldı. Dolar 11 liralara düştü. Şimdilerde ise yeniden 14 lira sınırında. Türk lirası, bu haliyle son 3.5 ayda yüzde 37 devalüe oldu. Hala da dengeye oturmuş değil. Kur tabelası, Nebati Bakan’ın gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır… Sadece kur değil, enflasyon da kıpı kıpır. Faizlerin indirildiği dönemde, enflasyon yüzde 19’lardan yüzde 36’lara sıçradı. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 8. ülke oldu. Yine Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın tabela faizini yüzde 19’dan yüzde 14’e çektiği bu dönemde, ticari kredi faizleri pek çok bankada yüzde 30’u aştı. Şu anda yüzde 46 faizle kredi veren bankalar var."

'Buhrandan çıkmanın tek yolu sandık'

'Güven bunalımı' probleminden bahseden Öztrak sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Çorum’da AK Partili Belediye Meclis üyesinin açık kalan mikrofondan duyulan şu sözleri, bu ülkedeki tıkanmayı ve yaşanan güven bunalımını çok güzel anlatıyor: ‘Kimse iş yapmayı istemiyor, neyin ne olacağı bilinmiyor ki, ben devletten iş almam, özel şahıstan bile iş alınmaz artık.’ Bu güven bunalımı aşılmadan ne döviz kuru düşer ne enflasyon düşer ne de faiz düşer. Güven bunalımının müsebbibi de Erdoğan’dır. Erdoğan sebep, yaşadığımız buhran sonuçtur ve güven ruh gibidir, terk ettiği bedene bir daha dönmez. Bu buhrandan salimen çıkışın tek bir yolu vardır, o da sandıktır. Milletin iradesinden kaçılan her saniye ülkedeki güven bunalımını ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır."
Faik Öztrak, basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi. Erken seçim olasılığına karşılık CHP kongresinin erteleneceği yönündeki iddianın anımsatılması üzerine Öztrak, “Konu tabii ki gündemimizde, gerekli önlemleri mutlaka alacağız. Genel Başkanımız bu konuya ilişkin açıklamalarını da yaptı” dedi.

'Teröristle fotoğraf verilmesini doğru bulmayız'

Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen bir terörist ile fotoğraflarının çıkmasına ilişkin soruyu da “Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terörist, terör bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Erdoğan’ın ‘Teröristlere dokunmayın’ dediği zaman. İmralı sakinine ‘sayın’ denildiği zaman. Fotoğrafı bize soracağınıza asıl muhatabı olan Erdoğan’a sormanız gerekiyor” diye yanıtladı.

'Allah bunları ıslah etsin'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’nın kur korumalı mevduat için ‘Dua etsin de tutsun’ demesi için Öztrak, “Tüm beceriksizliklerini yüce Allah’a havale etmeye kalkacak kadar acizler. Allah bunları ıslah etsin” diye konuştu.
Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamasına ilişkin de “Bugün ülkemizde büyük bir buhran var. Dualar arşa yükseliyor. Millet tenceresini kaynatamıyor. Emekli, emekçi, memur, herkes ‘yandım Allah’ diye bağırıyor. Şimdi bunlara çözüm bulamayanlar çıkmış, millet iradesine kumpas kurmaya cesaret ediyor. Cevabını Ankara ve İstanbullu seçmen gayet güzel verdi. Atılan şamarın sesi Yemen’den duyuldu. Erdoğan’a çok sevdiği bir sözle cevap vereyim. Atı alan Üsküdar’ı geçti” dedi.
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