https://tr.sputniknews.com/20220110/chpli-oztrak-kur-tabelasi-bakan-nebatinin-gozleri-gibi-isil-isil-kipir-kipir-1052585070.html

CHP'li Öztrak: Kur tabelası, Bakan Nebati'nin gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır

CHP'li Öztrak: Kur tabelası, Bakan Nebati'nin gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır

CHP’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yapan Faik Öztrak, "Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdoğan... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T17:08+0300

2022-01-10T17:08+0300

2022-01-10T17:08+0300

politika

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kemal kılıçdaroğlu

faik öztrak

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ekonomi

hükümet

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Faik Öztrak, CHP’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdoğan doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuzluk olacaktı. Milletin alın terini bir gecede hüplettiniz ama dolar köpürmeye, Erdoğan’ın zamları da milletin üstüne kâbus gibi çökmeye devam ediyor… Türk lirası, bu haliyle son 3,5 ayda yüzde 37 devalüe oldu. Hala da dengeye oturmuş değil. Kur tabelası, Nebati Bakan’ın gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır” dedi.Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Kur tabelası ışıl ışıl'Öztrak, kur değerlerinin de enflasyonun da oynak olduğunu dile getirdi ve şunları ifade etti:'Buhrandan çıkmanın tek yolu sandık''Güven bunalımı' probleminden bahseden Öztrak sözlerini şu şekilde sürdürdü:Faik Öztrak, basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi. Erken seçim olasılığına karşılık CHP kongresinin erteleneceği yönündeki iddianın anımsatılması üzerine Öztrak, “Konu tabii ki gündemimizde, gerekli önlemleri mutlaka alacağız. Genel Başkanımız bu konuya ilişkin açıklamalarını da yaptı” dedi.'Teröristle fotoğraf verilmesini doğru bulmayız'Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen bir terörist ile fotoğraflarının çıkmasına ilişkin soruyu da “Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terörist, terör bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Erdoğan’ın ‘Teröristlere dokunmayın’ dediği zaman. İmralı sakinine ‘sayın’ denildiği zaman. Fotoğrafı bize soracağınıza asıl muhatabı olan Erdoğan’a sormanız gerekiyor” diye yanıtladı.'Allah bunları ıslah etsin'Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’nın kur korumalı mevduat için ‘Dua etsin de tutsun’ demesi için Öztrak, “Tüm beceriksizliklerini yüce Allah’a havale etmeye kalkacak kadar acizler. Allah bunları ıslah etsin” diye konuştu.Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamasına ilişkin de “Bugün ülkemizde büyük bir buhran var. Dualar arşa yükseliyor. Millet tenceresini kaynatamıyor. Emekli, emekçi, memur, herkes ‘yandım Allah’ diye bağırıyor. Şimdi bunlara çözüm bulamayanlar çıkmış, millet iradesine kumpas kurmaya cesaret ediyor. Cevabını Ankara ve İstanbullu seçmen gayet güzel verdi. Atılan şamarın sesi Yemen’den duyuldu. Erdoğan’a çok sevdiği bir sözle cevap vereyim. Atı alan Üsküdar’ı geçti” dedi.

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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak, merkez bankası, iktidar, ekonomi, hükümet, cumhuriyet halk partisi (chp)