Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220110/cinde-ciftlikten-kacan-80-devekusu-sokaklari-birbirine-katti-1052589246.html
Çin'de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı
Çin'de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı
Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 deve kuşu sokakları birbirine kattı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T19:42+0300
2022-01-10T19:42+0300
2022-01-10T19:54+0300
dünya
çin
çiftlik
deve kuşu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052589212_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_472b23cde1799574c09186d8923dc281.jpg
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan bir çiftlikten yaklaşık 80 deve kuşu kaçtı. Devekuşları, Fusui ilçesinde sokakları birbirine katarken, devekuşlarının bulundukları çiftliğin kapısının açık kalması sonucu kaçtığı belirtildi. Vatandaşlar sokakta koşan devekuşlarını kayıt altına alırken, polisin yardımıyla deve kuşlarının 60'ı çiftliğe geri getirilirken, geri kalan devekuşlarını yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052589212_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7d89409a6ba4445512544523c18fecf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çiftlik, deve kuşu
Çin'de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı 19:42 10.01.2022 (güncellendi: 19:54 10.01.2022)
Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 deve kuşu sokakları birbirine kattı.
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan bir çiftlikten yaklaşık 80 deve kuşu kaçtı.
Devekuşları, Fusui ilçesinde sokakları birbirine katarken, devekuşlarının bulundukları çiftliğin kapısının açık kalması sonucu kaçtığı belirtildi.
Vatandaşlar sokakta koşan devekuşlarını kayıt altına alırken, polisin yardımıyla deve kuşlarının 60'ı çiftliğe geri getirilirken, geri kalan devekuşlarını yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.