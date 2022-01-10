Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220110/cinde-ilk-omicron-salgininin-goruldugu-tiencinde-kismi-karantina-ilan-edildi-1052572913.html
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi
Çin ana karasında Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı ilk yeni Kovid-19 vakalarının görüldüğü Tiencın şehrinde kısmi karantina tedbirleri uygulanmasına... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T12:30+0300
2022-01-10T12:34+0300
koronavirüs
çin
tiencin
uygulama
karantina
aşı
salgın
zorunlu aşı
varyant
delta varyantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4aabca86be770db36ec2a0f4352ca58.jpg
Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, vakaların görüldüğü Cinnan merkez ilçesinde yüksek ve orta riskli bölge ilan edilen site ve binalardaki yaklaşık 75 bin 680 kişi karantinaya alındı.Karantina ve kontrol bölgelerinde yaşayanlardan evlerini, salgın önleme bölgelerinde ise mahallelerini terk etmemeleri istendi.CDC Yardımcı Direktörü Cang Ying, dün yaptığı açıklamada, şehirde tespit edilen 2 yerel kaynaklı vakadan alınan numunelerde, Kovid-19'un 'BA.1 mutasyonu' olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını, yakın temastaki kişilerde yapılan testlerde 18 vaka daha tespit edildiğini belirtmişti.Vakaların üçüncü nesil yayılma zincirine işaret ettiğini vurgulayan Cang, varyantın daha önceden topluluk içinde yayılmaya başladığını tahmin ettiklerini söylemişti.Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden 8 ila 13 yaşındaki ilkokul öğrencileri olduğu kaydedilmişti.Vakalar, Çin ana karasında tespit edilen Omicron varyantını taşıyan ilk yurt içi kaynaklı yayılma oldu. Çin'de daha önce yurt dışı kaynaklı Omicron vakaları tespit edilmiş ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde topluluk içi yayılmaya rastlanmıştı.Kentte toplu testler uygulanıyorYerel kaynaklı vakalar nedeniyle yaklaşık 15 milyon nüfuslu kentte dün saat 07.00'den itibaren toplu testler uygulanmaya başlandı. Vatandaşların sağlık barkodlarındaki "yeşil" kodu negatif test sonucu çıkana kadar "turuncuya" çevrildi. "Yeşil" kodun olmaması vatandaşların metroya, kamu binalarına, alışveriş merkezlerine ve bazı restoran ve süpermarketlere erişimini engelliyor.Vakaların görüldüğü Jinnan ve Nankai çevresindeki metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı.Vatandaşların zorunlu olmadıkça kenti terk etmemeleri istenirken, ayrılmak zorunda olanlara son 48 saatte yapılmış geçerli negatif test sonucu, yeşil sağlık kodu ve iş verenlerden veya topluluklarından aldıkları onay belgesini göstermeleri şartı getirildi.Başkent Pekin de alarma geçtiŞubatta 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tiencin'de görülen vakalar, başkent yönetimini de harekete geçirdi.Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kent sakinlerine Tiencin'i ziyaret etmemeleri gerektiğini bildirerek, Tiencin'de yaşayanların da Pekin'e gelmemelerini istedi. İki kent arasında giriş ve çıkışlarda kontrol tedbirleri artırıldı.Pekin ve Tiencin arasında her gün işe gidip evine dönen yaklaşık 100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.Çin'in 5 büyük kentinden biriÇin'in eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 5 büyük şehrinden biri olan Tiencin'deki vakaların artması kentin topyekun karantina altına alınmasına yol açabilir.Şaanşi eyaletinin merkezi olan 13 milyon nüfuslu Şian şehri, yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.24 saatte 157 vakaUlusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte, 97'si yurt içi kaynaklı 157 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Yurt içi kaynaklı vakaların 60'ı Hınan eyaletinde görüldü. Eyalet merkezi Cıongcou şehrinde 24, Şuçang'da 21 ve Anyang'da 15 yerel vaka tespit edildi.Şaanşi eyaletindeki Şian'da 15, Guangdong eyaletindeki Şıncın'da 1 ve Tiencin şehrinde de 21 yerel kaynaklı vaka görüldü.Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 776 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 404 hastanın tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220109/cin-ana-karasinda-ilk-kez-omicron-varyanti-tasiyan-yayilma-goruldu-1052542742.html
https://tr.sputniknews.com/20220108/adiyla-sosyal-medyada-viral-oldu-benim-adim-kovid-ve-ben-bir-virus-degilim-1052530411.html
çin
tiencin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad52ceaccb8a6ae1b89c2a5fbb75e246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, tiencin, uygulama, karantina, aşı, salgın, zorunlu aşı, varyant, delta varyantı , omicron

Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi

12:30 10.01.2022 (güncellendi: 12:34 10.01.2022)
© REUTERS / ALY SONGÇin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / ALY SONG
Abone ol
Çin ana karasında Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı ilk yeni Kovid-19 vakalarının görüldüğü Tiencın şehrinde kısmi karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, vakaların görüldüğü Cinnan merkez ilçesinde yüksek ve orta riskli bölge ilan edilen site ve binalardaki yaklaşık 75 bin 680 kişi karantinaya alındı.
Karantina ve kontrol bölgelerinde yaşayanlardan evlerini, salgın önleme bölgelerinde ise mahallelerini terk etmemeleri istendi.
CDC Yardımcı Direktörü Cang Ying, dün yaptığı açıklamada, şehirde tespit edilen 2 yerel kaynaklı vakadan alınan numunelerde, Kovid-19'un 'BA.1 mutasyonu' olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını, yakın temastaki kişilerde yapılan testlerde 18 vaka daha tespit edildiğini belirtmişti.
Vakaların üçüncü nesil yayılma zincirine işaret ettiğini vurgulayan Cang, varyantın daha önceden topluluk içinde yayılmaya başladığını tahmin ettiklerini söylemişti.
Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden 8 ila 13 yaşındaki ilkokul öğrencileri olduğu kaydedilmişti.
Vakalar, Çin ana karasında tespit edilen Omicron varyantını taşıyan ilk yurt içi kaynaklı yayılma oldu. Çin'de daha önce yurt dışı kaynaklı Omicron vakaları tespit edilmiş ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde topluluk içi yayılmaya rastlanmıştı.

Kentte toplu testler uygulanıyor

Yerel kaynaklı vakalar nedeniyle yaklaşık 15 milyon nüfuslu kentte dün saat 07.00'den itibaren toplu testler uygulanmaya başlandı. Vatandaşların sağlık barkodlarındaki "yeşil" kodu negatif test sonucu çıkana kadar "turuncuya" çevrildi. "Yeşil" kodun olmaması vatandaşların metroya, kamu binalarına, alışveriş merkezlerine ve bazı restoran ve süpermarketlere erişimini engelliyor.
Vakaların görüldüğü Jinnan ve Nankai çevresindeki metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı.
Vatandaşların zorunlu olmadıkça kenti terk etmemeleri istenirken, ayrılmak zorunda olanlara son 48 saatte yapılmış geçerli negatif test sonucu, yeşil sağlık kodu ve iş verenlerden veya topluluklarından aldıkları onay belgesini göstermeleri şartı getirildi.
Çin- Pekin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
KORONAVİRÜS
Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü
Dün, 09:03

Başkent Pekin de alarma geçti

Şubatta 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tiencin'de görülen vakalar, başkent yönetimini de harekete geçirdi.
Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kent sakinlerine Tiencin'i ziyaret etmemeleri gerektiğini bildirerek, Tiencin'de yaşayanların da Pekin'e gelmemelerini istedi. İki kent arasında giriş ve çıkışlarda kontrol tedbirleri artırıldı.
Pekin ve Tiencin arasında her gün işe gidip evine dönen yaklaşık 100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in 5 büyük kentinden biri

Çin'in eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 5 büyük şehrinden biri olan Tiencin'deki vakaların artması kentin topyekun karantina altına alınmasına yol açabilir.
Şaanşi eyaletinin merkezi olan 13 milyon nüfuslu Şian şehri, yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

24 saatte 157 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte, 97'si yurt içi kaynaklı 157 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 60'ı Hınan eyaletinde görüldü. Eyalet merkezi Cıongcou şehrinde 24, Şuçang'da 21 ve Anyang'da 15 yerel vaka tespit edildi.
Şaanşi eyaletindeki Şian'da 15, Guangdong eyaletindeki Şıncın'da 1 ve Tiencin şehrinde de 21 yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 776 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 404 hastanın tedavisi sürüyor.
Avustralya’da bir Kovid-19 laboratuvarı, test sonucu pozitif olan 400 kişiye, negatif bilgisi verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
YAŞAM
Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
8 Ocak, 17:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:47Bakan Muş: 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
12:41Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
12:39Türk Tabipleri Birliği, TURKOVAC'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istedi
12:37Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti
12:30Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi
12:24Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı
12:21Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu
12:12Emekli ve memurların zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu
12:11Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
12:06500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen Oppo'dan açıklama: Artan maliyetler kapasiteyi etkiledi
11:58Lukaşenko’dan Tokayev’e: Amacın Kazakistan’da kaos çıkarmak olduğu açık
11:56Fatih Altaylı: Çok tepem atarsa, siyasi program yapmayı siyasi yazı yazmayı bırakırım
11:43BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum
11:42İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu
11:40Metaverse arsaları 'Sahibinden'de satışa çıktı
11:10Kim Milyoner Olmak İster'e dava: 'Fenerbahçe ile alay edildi'
11:06İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
11:02İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalındı
10:58ABD'de uçağa tren çarptı
10:54KGAÖ toplantısında konuşan Putin: Kazakistan devletine yönelik tehdidi, dış ve iç güçler yarattı