https://tr.sputniknews.com/20220110/cinde-ilk-omicron-salgininin-goruldugu-tiencinde-kismi-karantina-ilan-edildi-1052572913.html

Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi

Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi

Çin ana karasında Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı ilk yeni Kovid-19 vakalarının görüldüğü Tiencın şehrinde kısmi karantina tedbirleri uygulanmasına... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:30+0300

2022-01-10T12:30+0300

2022-01-10T12:34+0300

koronavirüs

çin

tiencin

uygulama

karantina

aşı

salgın

zorunlu aşı

varyant

delta varyantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4aabca86be770db36ec2a0f4352ca58.jpg

Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, vakaların görüldüğü Cinnan merkez ilçesinde yüksek ve orta riskli bölge ilan edilen site ve binalardaki yaklaşık 75 bin 680 kişi karantinaya alındı.Karantina ve kontrol bölgelerinde yaşayanlardan evlerini, salgın önleme bölgelerinde ise mahallelerini terk etmemeleri istendi.CDC Yardımcı Direktörü Cang Ying, dün yaptığı açıklamada, şehirde tespit edilen 2 yerel kaynaklı vakadan alınan numunelerde, Kovid-19'un 'BA.1 mutasyonu' olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını, yakın temastaki kişilerde yapılan testlerde 18 vaka daha tespit edildiğini belirtmişti.Vakaların üçüncü nesil yayılma zincirine işaret ettiğini vurgulayan Cang, varyantın daha önceden topluluk içinde yayılmaya başladığını tahmin ettiklerini söylemişti.Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden 8 ila 13 yaşındaki ilkokul öğrencileri olduğu kaydedilmişti.Vakalar, Çin ana karasında tespit edilen Omicron varyantını taşıyan ilk yurt içi kaynaklı yayılma oldu. Çin'de daha önce yurt dışı kaynaklı Omicron vakaları tespit edilmiş ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde topluluk içi yayılmaya rastlanmıştı.Kentte toplu testler uygulanıyorYerel kaynaklı vakalar nedeniyle yaklaşık 15 milyon nüfuslu kentte dün saat 07.00'den itibaren toplu testler uygulanmaya başlandı. Vatandaşların sağlık barkodlarındaki "yeşil" kodu negatif test sonucu çıkana kadar "turuncuya" çevrildi. "Yeşil" kodun olmaması vatandaşların metroya, kamu binalarına, alışveriş merkezlerine ve bazı restoran ve süpermarketlere erişimini engelliyor.Vakaların görüldüğü Jinnan ve Nankai çevresindeki metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı.Vatandaşların zorunlu olmadıkça kenti terk etmemeleri istenirken, ayrılmak zorunda olanlara son 48 saatte yapılmış geçerli negatif test sonucu, yeşil sağlık kodu ve iş verenlerden veya topluluklarından aldıkları onay belgesini göstermeleri şartı getirildi.Başkent Pekin de alarma geçtiŞubatta 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tiencin'de görülen vakalar, başkent yönetimini de harekete geçirdi.Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kent sakinlerine Tiencin'i ziyaret etmemeleri gerektiğini bildirerek, Tiencin'de yaşayanların da Pekin'e gelmemelerini istedi. İki kent arasında giriş ve çıkışlarda kontrol tedbirleri artırıldı.Pekin ve Tiencin arasında her gün işe gidip evine dönen yaklaşık 100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.Çin'in 5 büyük kentinden biriÇin'in eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 5 büyük şehrinden biri olan Tiencin'deki vakaların artması kentin topyekun karantina altına alınmasına yol açabilir.Şaanşi eyaletinin merkezi olan 13 milyon nüfuslu Şian şehri, yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.24 saatte 157 vakaUlusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte, 97'si yurt içi kaynaklı 157 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Yurt içi kaynaklı vakaların 60'ı Hınan eyaletinde görüldü. Eyalet merkezi Cıongcou şehrinde 24, Şuçang'da 21 ve Anyang'da 15 yerel vaka tespit edildi.Şaanşi eyaletindeki Şian'da 15, Guangdong eyaletindeki Şıncın'da 1 ve Tiencin şehrinde de 21 yerel kaynaklı vaka görüldü.Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 776 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 404 hastanın tedavisi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220109/cin-ana-karasinda-ilk-kez-omicron-varyanti-tasiyan-yayilma-goruldu-1052542742.html

https://tr.sputniknews.com/20220108/adiyla-sosyal-medyada-viral-oldu-benim-adim-kovid-ve-ben-bir-virus-degilim-1052530411.html

çin

tiencin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, tiencin, uygulama, karantina, aşı, salgın, zorunlu aşı, varyant, delta varyantı , omicron