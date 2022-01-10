https://tr.sputniknews.com/20220110/cinden-kazakistana-guvenlik-destegi-teklifi-1052584361.html
Çin'den Kazakistan'a güvenlik desteği teklifi
Çin'den Kazakistan'a güvenlik desteği teklifi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, şiddet olaylarının yaşandığı komşu ülke Kazakistan’la güvenlik alanındaki işbirliğini artırmayı ve ‘dış güçlerin’ müdahalelerine... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:01+0300
2022-01-10T17:01+0300
2022-01-10T17:04+0300
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dünya
çin
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teklif
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Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Wang, “Kazakistan’da son dönemde yaşanan karışıklıklar, Orta Asya’nın hala ciddi imtihanlarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor, aynı zamanda birtakım dış güçlerin bölgemizde barış ve huzurun olmasını istemediğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.Wang, Çin’in dış güçlerin her türlü müdahalesi ve sızma girişimlerine birlikte karşı koymak istediklerini belirtti.Kazakistan’da geçen hafta yakıt fiyatlarındaki artışın ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü. Kazakistan yönetimi, olayların arkasında aşırılık yanlılarının, dışarıdan güçlerin eğittiği militanların olduğunu belirtmiş, ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) barış gücü göndermesi çağrısında bulunmuştu.Uzmanlara göre Çin, komşu ülkesi Kazakistan’daki istikrarsızlığın enerji sevkiyatlarını, Kuşak ve Yol projelerini, sınırdaki Xinjiang bölgesinde güvenliği tehlikeye atabileceğinden endişe duyuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistanda-siddet-olaylari-suruyor-rusya-ve-belarusun-baris-gucleri-ulkeye-vardi---1052493367.html
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kazakistan, çin, destek, teklif
Çin'den Kazakistan'a güvenlik desteği teklifi
17:01 10.01.2022 (güncellendi: 17:04 10.01.2022)
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, şiddet olaylarının yaşandığı komşu ülke Kazakistan’la güvenlik alanındaki işbirliğini artırmayı ve ‘dış güçlerin’ müdahalelerine karşı koymak konusunda destek vermeyi istediklerini söyledi.
Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Wang, “Kazakistan’da son dönemde yaşanan karışıklıklar, Orta Asya’nın hala ciddi imtihanlarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor, aynı zamanda birtakım dış güçlerin bölgemizde barış ve huzurun olmasını istemediğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
Wang, Çin’in dış güçlerin her türlü müdahalesi ve sızma girişimlerine birlikte karşı koymak istediklerini belirtti.
Kazakistan’da geçen hafta yakıt fiyatlarındaki artışın ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü. Kazakistan yönetimi, olayların arkasında aşırılık yanlılarının, dışarıdan güçlerin eğittiği militanların olduğunu belirtmiş, ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) barış gücü göndermesi çağrısında bulunmuştu.
Uzmanlara göre Çin, komşu ülkesi Kazakistan’daki istikrarsızlığın enerji sevkiyatlarını, Kuşak ve Yol projelerini, sınırdaki Xinjiang bölgesinde güvenliği tehlikeye atabileceğinden endişe duyuyor.