https://tr.sputniknews.com/20220110/cinden-kazakistana-guvenlik-destegi-teklifi-1052584361.html

Çin'den Kazakistan'a güvenlik desteği teklifi

Çin'den Kazakistan'a güvenlik desteği teklifi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, şiddet olaylarının yaşandığı komşu ülke Kazakistan’la güvenlik alanındaki işbirliğini artırmayı ve ‘dış güçlerin’ müdahalelerine... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T17:01+0300

2022-01-10T17:01+0300

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Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Wang, “Kazakistan’da son dönemde yaşanan karışıklıklar, Orta Asya’nın hala ciddi imtihanlarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor, aynı zamanda birtakım dış güçlerin bölgemizde barış ve huzurun olmasını istemediğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.Wang, Çin’in dış güçlerin her türlü müdahalesi ve sızma girişimlerine birlikte karşı koymak istediklerini belirtti.Kazakistan’da geçen hafta yakıt fiyatlarındaki artışın ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü. Kazakistan yönetimi, olayların arkasında aşırılık yanlılarının, dışarıdan güçlerin eğittiği militanların olduğunu belirtmiş, ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) barış gücü göndermesi çağrısında bulunmuştu.Uzmanlara göre Çin, komşu ülkesi Kazakistan’daki istikrarsızlığın enerji sevkiyatlarını, Kuşak ve Yol projelerini, sınırdaki Xinjiang bölgesinde güvenliği tehlikeye atabileceğinden endişe duyuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistanda-siddet-olaylari-suruyor-rusya-ve-belarusun-baris-gucleri-ulkeye-vardi---1052493367.html

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