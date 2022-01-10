Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220110/cumhurbaskani-erdogan-millet-olarak-uzun-yillardir-kabugumuzu-kirmanin-mucadelesini-veriyoruz-1052579575.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. Özümüze, benliğimize yabancılaşmadan dünyada hak... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T15:02+0300
2022-01-10T15:19+0300
politika
recep tayyip erdoğan
darbe
demokrasi
öğretmen
atama
köy enstitüleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052507023_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_20fd3959ff1e78c9a04e5edc479d948d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programına'na katıldı.Erdoğan, her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye demokrasisinin çok ağır yaralar aldığını belirterek, "Siyasi, sosyal geri kalmışlığa mahkum edildik" dedi."28 Şubat zihniyetinin, adeta bir hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini şu anda hissediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köy Enstitüsülerinin 'ideoloji yükleme araçları haline getirildiği'ni ve bu durumun da hüsranla sonuçlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, ocak ayı sonunda 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını da açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052507023_61:0:1200:854_1920x0_80_0_0_c1ed10a1e6381c6b3381f1bcb171b978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, darbe, demokrasi, öğretmen, atama, köy enstitüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapacağız

15:02 10.01.2022 (güncellendi: 15:19 10.01.2022)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı" temasıyla Süleymaniye Camisi avlusunda düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı temasıyla Süleymaniye Camisi avlusunda düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. Özümüze, benliğimize yabancılaşmadan dünyada hak ettiğimiz konuma gelmeye çalışıyoruz" dedi. Erdoğan, ocak sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacağını da söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programına'na katıldı.
Erdoğan, her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye demokrasisinin çok ağır yaralar aldığını belirterek, "Siyasi, sosyal geri kalmışlığa mahkum edildik" dedi.
"28 Şubat zihniyetinin, adeta bir hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini şu anda hissediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köy Enstitüsülerinin 'ideoloji yükleme araçları haline getirildiği'ni ve bu durumun da hüsranla sonuçlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı, ocak ayı sonunda 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını da açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:02'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası
15:54NATO: Bu haftaki Rusya-Batı müzakereleri tüm sorunları çözmeyebilir ancak bir rota sunabilir
15:53Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol maçı yapıldı
15:50Dünya genelinde son 7 yıl 'en sıcak yıllar' olarak kayıtlara geçti
15:43‘Zehirli baklava’ davası sanıklarına 40’ar yıl hapis talebi
15:32TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı gözaltına alındı
15:31PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza
15:21Prof. Dr. Ergönül’den Turkovac yorumu: Dünyaya kabul ettirmek için etkinlik rakamları açıklanmalı
15:20İngiltere'deki UWC Atlantic College'de prenses ve Afgan mülteciler birlikte okuyor
15:12Eski Bakan Zeybek: Kazakistan’daki eylemlerin içine selefi teröristler sızdı
15:04Hollanda'da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu
15:03Bakterilerin düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi
15:02Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapacağız
14:58Kremlin: Kazakistan, şiddet olaylarının arkasında kimlerin olduğunu kendi tespit edecek
14:55Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçma girişiminde bulundu ancak yakalandı
14:50Yerel gazete artan maliyetler nedeniyle baskılı yayınına son verdi, 8 gazeteci işsiz kaldı
14:39IMF’den gelişen ülkelere uyarı: Faiz artışlarına hazır olun, para birimlerinde değer kaybı olabilir
14:37Öğrenciler, Atatürk posterine zarar verilmesini Gençliğe Hitabe'yi okuyarak tepki gösterdi
14:32Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine su ücretinde yüzde 50 indirim
14:29MEB: 680 bin 534 tablet dağıtıldı