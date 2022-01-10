https://tr.sputniknews.com/20220110/cumhurbaskani-erdogan-millet-olarak-uzun-yillardir-kabugumuzu-kirmanin-mucadelesini-veriyoruz-1052579575.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. Özümüze, benliğimize yabancılaşmadan dünyada hak... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T15:02+0300

2022-01-10T15:02+0300

2022-01-10T15:19+0300

politika

recep tayyip erdoğan

darbe

demokrasi

öğretmen

atama

köy enstitüleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programına'na katıldı.Erdoğan, her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye demokrasisinin çok ağır yaralar aldığını belirterek, "Siyasi, sosyal geri kalmışlığa mahkum edildik" dedi."28 Şubat zihniyetinin, adeta bir hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini şu anda hissediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köy Enstitüsülerinin 'ideoloji yükleme araçları haline getirildiği'ni ve bu durumun da hüsranla sonuçlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, ocak ayı sonunda 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını da açıkladı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, darbe, demokrasi, öğretmen, atama, köy enstitüleri