https://tr.sputniknews.com/20220110/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abd-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorustu-1052587061.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T18:07+0300

2022-01-10T18:07+0300

2022-01-10T18:21+0300

ibrahim kalın

jake sullivan

telefon görüşmesi

dünya

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Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi. Küresel ve bölgesel konular kapsamında Ukrayna Krizi, Kazakistan'daki protestolar, Ermenistan'la normalleşme süreci, Afganistan, Bosna-Hersek ve Etiyopya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu. Ukrayna krizinin diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi gerektiği ve Türkiye'nin bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önemin altı çizildi. Kazakistan'daki olayların bir an önce sükünete kavuşmasının bölgenin huzur ve istikrarı açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu konudaki girişimlerine değinildi. Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahına sağlayacağı katkı değerlendirildi.Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da barış ve istikrar ortamının sağlanmasında üstlendiği rolü sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.

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ibrahim kalın, jake sullivan, telefon görüşmesi