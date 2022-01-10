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https://tr.sputniknews.com/20220110/danimarkada-istihbarat-teskilati-baskani-basina-gizli-bilgi-sizdirmaktan-yargilaniyor-1052586837.html
Danimarka'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyor
Danimarka'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyor
Danimarka'da Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılandığı açıklandı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T18:05+0300
2022-01-10T18:05+0300
dünya
işid
angela merkel
danimarka
lars findsen
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Danimarka'da Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılandığu açıklandı.Findsen'in Aralık 2021'den bu yana tutuklu olduğu ve bugün Kopenhag Şehir Mahkemesi'nde yargılanmaya başladığı belirtildi.Danimarka devlet televizyonu Findsen'in sızdırdığı gizli bilginin, 2021'de 3 ayrı habere konu olduğunu duyurdu.Basına sızdırılan bilgi ışığında yayımlanan haberlerin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlemesi, Suriye'deki esir kampında IŞİD tarafından kaçırılan Danimarka vatandaşı çocuklar ile Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi için Suriye'de ajan olarak çalışan Suriye vatandaşının İspanya'da IŞİD militanı olarak tutuklanması olduğu belirtildi.Findsen ile 3 üst düzey istihbaratçının da 9 Aralık 2021'de tutuklandığı, bu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.Devlet televizyonunun haberinde, Findsen'in sızdırdığı gizli bilgiyi haberleştiren 5 gazetecinin 5 Ocak'ta sorguya çağrıldığı, gazetecilerden sadece birinin daveti kabul ettiği bilgisine yer verildi.
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işid, angela merkel, danimarka, lars findsen

Danimarka'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyor

18:05 10.01.2022
© FlickrDanimarka bayrağı
Danimarka bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Flickr
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Danimarka'da Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılandığı açıklandı.
Danimarka'da Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılandığu açıklandı.
Findsen'in Aralık 2021'den bu yana tutuklu olduğu ve bugün Kopenhag Şehir Mahkemesi'nde yargılanmaya başladığı belirtildi.
Danimarka devlet televizyonu Findsen'in sızdırdığı gizli bilginin, 2021'de 3 ayrı habere konu olduğunu duyurdu.
Basına sızdırılan bilgi ışığında yayımlanan haberlerin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlemesi, Suriye'deki esir kampında IŞİD tarafından kaçırılan Danimarka vatandaşı çocuklar ile Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi için Suriye'de ajan olarak çalışan Suriye vatandaşının İspanya'da IŞİD militanı olarak tutuklanması olduğu belirtildi.
Findsen ile 3 üst düzey istihbaratçının da 9 Aralık 2021'de tutuklandığı, bu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
Devlet televizyonunun haberinde, Findsen'in sızdırdığı gizli bilgiyi haberleştiren 5 gazetecinin 5 Ocak'ta sorguya çağrıldığı, gazetecilerden sadece birinin daveti kabul ettiği bilgisine yer verildi.
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