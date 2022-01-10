Destici, '100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum' sözlerine açıklık getirdi: Bizi anlayamazlar

Bunlar algı operasyonu. Bütün Türkiye'yi gezdim. Canlı küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın kilosu ne kadardır diye sorsam siz bilemezsiniz ama ben bilirim. Canlı olarak 25 liraya kestirirsiniz, 50 liraya mal etmiş olursunuz ama kasaptan 100 liraya alırsınız. Ben kendi tükettiğim peyniri yazdan alıyorum, pekmezimi kendim yapıyorum. Bu imkanı herkes bulamayabilir, kendi hayatımı anlatıyorum. Tasarruf yapmaya çalışıyorum. Tasarrufu bu zor şartlarda yapmaya zaten mecburuz, insan olarak da hayatın her alanında tasarruf etmek zorundayız.