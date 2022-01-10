https://tr.sputniknews.com/20220110/disisleri-bakanligindan-abddeki-yanginda-olenler-icin-taziye-mesaji-1052595959.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’deki yangında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’deki yangında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:18+0300

2022-01-10T23:18+0300

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türkiye

abd

new york

dışişleri bakanlığı

taziye

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220109/new-yorktaki-apartman-yangininda-63-kisi-yaralandi-1052559430.html

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abd, new york, dışişleri bakanlığı, taziye