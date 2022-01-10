Dışişleri: Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplanacak

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:"Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir."
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kazakistan'daki olaylar nedeniyle olağanüstü toplantı kararı aldığını açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir."