https://tr.sputniknews.com/20220110/disisleri-turk-devletleri-teskilati-kazakistan-gundemiyle-olaganustu-toplanacak-1052577100.html

Dışişleri: Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplanacak

Dışişleri: Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplanacak

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kazakistan'daki olaylar nedeniyle olağanüstü toplantı kararı aldığını... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T13:58+0300

2022-01-10T13:58+0300

2022-01-10T13:59+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

dışişleri bakanlığı

toplantı

türk devletleri teşkilatı

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Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:"Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir."

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kazakistan, dışişleri bakanlığı, toplantı, türk devletleri teşkilatı