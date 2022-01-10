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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/disisleri-turk-devletleri-teskilati-kazakistan-gundemiyle-olaganustu-toplanacak-1052577100.html
Dışişleri: Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplanacak
Dışişleri: Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplanacak
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kazakistan'daki olaylar nedeniyle olağanüstü toplantı kararı aldığını... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T13:58+0300
2022-01-10T13:59+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
dışişleri bakanlığı
toplantı
türk devletleri teşkilatı
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Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:"Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir."
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kazakistan, dışişleri bakanlığı, toplantı, türk devletleri teşkilatı

Dışişleri: Türk Devletleri Teşkilatı, 11 Ocak'ta Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplanacak

13:58 10.01.2022 (güncellendi: 13:59 10.01.2022)
© AATürk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, uzay iş birliği
Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, uzay iş birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kazakistan'daki olaylar nedeniyle olağanüstü toplantı kararı aldığını açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir."
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