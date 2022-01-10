https://tr.sputniknews.com/20220110/diyanetten-vasiyet-fetvasi-1052575278.html

Diyanet: Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz

Diyanet: Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Vasiyetin, dinen meşru olmayan şeyler için yapılması halinde geçerli olmayacağı' açıklamasında bulundu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T13:28+0300

2022-01-10T13:28+0300

2022-01-10T13:31+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

fetva

vasiyet

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Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir?" sorusunu yanıtladı. Diyanet yanıtında şu ifadeleri kullandı: "Hac, oruç fidyesi, zekât, sadaka-i fıtır, kefaret gibi Allah'a ait borçlar hakkında yapılan vasiyetlerin varisler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz. Gayrimeşru işler için vasiyet edilmiş mallar diğer mallarla birlikte mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse, bu malı hayır yollarına sarf ederler. Vasiyet edenin koyduğu şartlar şâriin koyduğu şartlar gibi kabul edildiğinden, muayyen bir hayır için vasiyet edilen mal, vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak malı belirlenen yere harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca en uygun yere sarf edilir"

https://tr.sputniknews.com/20220108/diyanet-isleri-baskani-erbas-kapitalist-sistemin-bulundugu-yerlerde-aydinlik-yok-1052520497.html

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diyanet işleri başkanlığı, fetva, vasiyet