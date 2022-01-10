https://tr.sputniknews.com/20220110/diyanetten-vasiyet-fetvasi-1052575278.html
Diyanet: Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz
Diyanet: Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Vasiyetin, dinen meşru olmayan şeyler için yapılması halinde geçerli olmayacağı' açıklamasında bulundu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T13:28+0300
2022-01-10T13:28+0300
2022-01-10T13:31+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
fetva
vasiyet
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Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir?" sorusunu yanıtladı. Diyanet yanıtında şu ifadeleri kullandı: "Hac, oruç fidyesi, zekât, sadaka-i fıtır, kefaret gibi Allah'a ait borçlar hakkında yapılan vasiyetlerin varisler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz. Gayrimeşru işler için vasiyet edilmiş mallar diğer mallarla birlikte mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse, bu malı hayır yollarına sarf ederler. Vasiyet edenin koyduğu şartlar şâriin koyduğu şartlar gibi kabul edildiğinden, muayyen bir hayır için vasiyet edilen mal, vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak malı belirlenen yere harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca en uygun yere sarf edilir"
https://tr.sputniknews.com/20220108/diyanet-isleri-baskani-erbas-kapitalist-sistemin-bulundugu-yerlerde-aydinlik-yok-1052520497.html
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diyanet işleri başkanlığı, fetva, vasiyet
Diyanet: Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz
13:28 10.01.2022 (güncellendi: 13:31 10.01.2022)
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Vasiyetin, dinen meşru olmayan şeyler için yapılması halinde geçerli olmayacağı' açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir?" sorusunu yanıtladı.
Diyanet yanıtında şu ifadeleri kullandı:
"Hac, oruç fidyesi, zekât, sadaka-i fıtır, kefaret gibi Allah'a ait borçlar hakkında yapılan vasiyetlerin varisler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz. Gayrimeşru işler için vasiyet edilmiş mallar diğer mallarla birlikte mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse, bu malı hayır yollarına sarf ederler. Vasiyet edenin koyduğu şartlar şâriin koyduğu şartlar gibi kabul edildiğinden, muayyen bir hayır için vasiyet edilen mal, vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak malı belirlenen yere harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca en uygun yere sarf edilir"