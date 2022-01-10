https://tr.sputniknews.com/20220110/dolandiriciliktan-aranan-kisi-polisten-kacarken-sinyalizasyon-diregine-carpip-takla-atti-1052564575.html

Dolandırıcılıktan aranan kişi polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı

Dolandırıcılıktan aranan kişi polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonunda sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T06:48+0300

2022-01-10T06:48+0300

2022-01-10T06:48+0300

türkiye

adana

kaza

dolandırıcılık

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Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipleri, devriye görevi yaptığı esnada şüphelendiği 01 CIG 69 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Berat Ç. polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli şahsın aracının peşini bırakmayıp kovalamaya başladı. 3 kilometre kaçtıktan sonra sinyalizasyon direğine çarpıp takla attıSürücü Berat Ç. trafik kurallarını hiçe sayarak hızla polislerden kaçmaya devam etti. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’na giren Berat Ç., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı.Araçtan çıkan Berat Ç. ve kadın arkadaşı Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Polis kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişiyi de ayakta tedavi etti.1.45 alkollü ve dolandırıcılıktan aranması varTrafik polisleri, sürücü Berat Ç’ye yaptığı alkol testinden 1.45 promil alkollü olduğunu belirledi. Asayiş ekipleri ise GBT sorgusu yaptığında Berat Ç.’in dolandırıcılık suçundan aranmasını olduğunu tespit etti. Sürücü Berat Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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adana, kaza, dolandırıcılık