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Elon Musk 'iğrenç' olarak tanımlamıştı: Ameca CES 2022'de görücüye çıktı
Elon Musk 'iğrenç' olarak tanımlamıştı: Ameca CES 2022'de görücüye çıktı
İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, dünyadanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T02:58+0300
2022-01-10T02:59+0300
yaşam
elon musk
robot
insansı robot
iğrenç
ameca
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ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2022’de ilk kez halkla iletişim kuran Ameca’ya ziyaretçile ilgi gösterdi.Ameca, ziyaretçilerin sorularına yanıt verebilmesinin yanı sıra, konuşmayı yeniden oluşturduğu uygun yüz ifadeleriyle destekleyebiliyor. Dişleri de bulunan Ameca'nın vücudu metal ile plastikten oluşurken, yüzü ise kasıtlı bir biçimde cinsiyetsiz şekilde ve insani olmayan bir gri renkte bulunuyor. Ameca'nın kafasının içinde hareketlerini ve yüz ifadelerini kontrol eden 17 bağımsız motor yer alıyor. Mobil silikon yüzündeki gerçeğine çok yakın ifadeler yapabilen Ameca henüz yürüyemiyor. Yürümenin zorlu bir görev olduğunu belirten şirket, bunun geliştirme planları arasında yer aldığını belirtti. Ameca, yüz ifadelerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem olmasıyla 2021'in sonlarında ilk kez dikkatleri üzerine çekmişti. SpaceX’in kurucusu Elon Musk ise, Ameca’nın videosuna 'iğrenç' diyerek tepki vermişti. Engineered Arts Faaliyet Direktörü Morgan Roe yayınladığı videoda, 'An itibarıyla insansı robotların ana kullanım alanları çevre, iletişim ve diğer insanlarla etkileşim kurmak' ifadelerini kullanarak, "Ameca, yapabildiklerimizin tepe noktası. Onu tamamen bir insan gibi yapmadık, onu geleceğin robotlarını tasavvur ettiğimiz gibi tasarladık" dedi. Ameca'nın yanı sıra Hong Kong merkezli mühendislik ve robotik şirketi Hanson Robotics, 2016 yılında benzer bir insani robot olan Sophia'yı tasarlayıp üretmişti. Sophia, 2017'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından dünyanın ilk Birleşmiş Milletler İnovasyon Şampiyonu seçilmesiyle bu unvanı alan insan olmayan ilk varlık olmuştu.
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elon musk, robot, insansı robot, iğrenç, ameca

Elon Musk 'iğrenç' olarak tanımlamıştı: Ameca CES 2022'de görücüye çıktı

02:58 10.01.2022 (güncellendi: 02:59 10.01.2022)
© REUTERS / STEVE MARCUSAmeca
Ameca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / STEVE MARCUS
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İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, dünyadanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıktı.
ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2022’de ilk kez halkla iletişim kuran Ameca’ya ziyaretçile ilgi gösterdi.
Ameca, ziyaretçilerin sorularına yanıt verebilmesinin yanı sıra, konuşmayı yeniden oluşturduğu uygun yüz ifadeleriyle destekleyebiliyor. Dişleri de bulunan Ameca'nın vücudu metal ile plastikten oluşurken, yüzü ise kasıtlı bir biçimde cinsiyetsiz şekilde ve insani olmayan bir gri renkte bulunuyor. Ameca'nın kafasının içinde hareketlerini ve yüz ifadelerini kontrol eden 17 bağımsız motor yer alıyor.

Mobil silikon yüzündeki gerçeğine çok yakın ifadeler yapabilen Ameca henüz yürüyemiyor. Yürümenin zorlu bir görev olduğunu belirten şirket, bunun geliştirme planları arasında yer aldığını belirtti.
Ameca, yüz ifadelerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem olmasıyla 2021'in sonlarında ilk kez dikkatleri üzerine çekmişti. SpaceX’in kurucusu Elon Musk ise, Ameca’nın videosuna 'iğrenç' diyerek tepki vermişti.
Engineered Arts Faaliyet Direktörü Morgan Roe yayınladığı videoda, 'An itibarıyla insansı robotların ana kullanım alanları çevre, iletişim ve diğer insanlarla etkileşim kurmak' ifadelerini kullanarak, "Ameca, yapabildiklerimizin tepe noktası. Onu tamamen bir insan gibi yapmadık, onu geleceğin robotlarını tasavvur ettiğimiz gibi tasarladık" dedi.

Ameca'nın yanı sıra Hong Kong merkezli mühendislik ve robotik şirketi Hanson Robotics, 2016 yılında benzer bir insani robot olan Sophia'yı tasarlayıp üretmişti. Sophia, 2017'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından dünyanın ilk Birleşmiş Milletler İnovasyon Şampiyonu seçilmesiyle bu unvanı alan insan olmayan ilk varlık olmuştu.
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