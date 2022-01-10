https://tr.sputniknews.com/20220110/emekli-ve-memurlarin-zamli-maaslarinin-yatirilacagi-tarih-belli-oldu-1052572118.html

Emekli ve memurların zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli ve memurların zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli ve çalışanların zamlı maaşların yatırılacağı tarih netleşti. Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş, aylık ve enflasyon... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:12+0300

2022-01-10T12:12+0300

2022-01-10T12:12+0300

türkiye

maaş

emekli

zam

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SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.Gazete Duvar'ın haberine göre 1 Ocak itibariyle emekli maaşlarının ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Maaş, ödeme gününde yani zamanında ödenecek, böylece tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak. Bu durumda özellikle bayramlarda maaşların öne çekilmesi uygulaması rafa kaldırılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220109/chpden-emekli-zamlarinin-esitlenmesi-icin-kanun-teklifi-1052547275.html

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maaş, emekli, zam