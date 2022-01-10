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Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
Erzincan'da 9 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk ilk müdahale ve tedavilerin ardından Erzurum'a sevk edildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T22:32+0300
2022-01-10T22:35+0300
türkiye
saldırı
köpek
erzincan
çocuk
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Üzümlü ilçe merkezinde bir park yakınında oynayan 9 yaşındaki E.B, aniden bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.Yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradaki müdahale ve tedavilerin ardından E.B, ambulansla Erzurum'a sevk edildi.Erzincan Valisi Mehmet Makas da yaralanan çocuğu hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.E.B'nin tedavisinin sürüdüğünü belirten Makas, "Maalesef köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuğumuz vakit kaybedilmeden hastanemize getirildi. Doktorlarımız burada gerekli müdahalelerde bulunarak tedaviye başladılar. Şu an için hayati bir tehlikesi söz konusu değil. Ancak çocuğumuzu ailenin de talebi üzerine Erzurum'da Araştırma Hastanesine sevk ediyoruz. Tedavi sürecini adım adım takip edeceğiz. Yaralanan yavrumuzun tekrar sağlığına kavuşması için devlet olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220104/kopeklerin-saldirisinin-ardindan-9-ameliyat-geciren-12-yasindaki-cocuk-yeniden-yurumeye-1052398472.html
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saldırı, köpek, erzincan, çocuk

Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

22:32 10.01.2022 (güncellendi: 22:35 10.01.2022)
© AAErzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Erzincan'da 9 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk ilk müdahale ve tedavilerin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Üzümlü ilçe merkezinde bir park yakınında oynayan 9 yaşındaki E.B, aniden bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Buradaki müdahale ve tedavilerin ardından E.B, ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da yaralanan çocuğu hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

E.B'nin tedavisinin sürüdüğünü belirten Makas, "Maalesef köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuğumuz vakit kaybedilmeden hastanemize getirildi. Doktorlarımız burada gerekli müdahalelerde bulunarak tedaviye başladılar. Şu an için hayati bir tehlikesi söz konusu değil. Ancak çocuğumuzu ailenin de talebi üzerine Erzurum'da Araştırma Hastanesine sevk ediyoruz. Tedavi sürecini adım adım takip edeceğiz. Yaralanan yavrumuzun tekrar sağlığına kavuşması için devlet olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun" diye konuştu.
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