https://tr.sputniknews.com/20220110/erzurum-belediye-baskani-sekmen-ziynet-esyalari-devlet-kontrolunde-kasaya-konulsun-1052576291.html

Erzurum Belediye Başkanı Sekmen: Ziynet eşyaları devlet kontrolünde kasaya konulsun

Erzurum Belediye Başkanı Sekmen: Ziynet eşyaları devlet kontrolünde kasaya konulsun

"Ben ekonomistim" diyen Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bakan Nebati'ye altın önerisini açıkladı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T13:36+0300

2022-01-10T13:36+0300

2022-01-10T13:38+0300

politika

erzurum

mehmet sekmen

ziynet

kur korumalı tl mevduat

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İki gün önce "Buradan duyuru yapıyorum. Ben ekonomistim" çıkışı yapan Sekmen, katıldığı Haber Global programında bu söylemini yineledi. 'Kur garantili TL mevduat hesabı' modelini Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye önerenlerden birisi olduğunu tekrar söyleyen Sekmen, ayrıca altınla ilgili yeni bir model önerisinde daha bulunduğunu belirtti.Sekmen, ziynet eşyalarının devlet kontrolünde kasaya konmasını önererek, şu ifadeleri kullandı: "Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sertifikayla beraber bu takılar bankada bir kasaya konsun devletin kontrolünde. O süre içerisinde devlet bu takıları teminat olarak tutulsun. Kadının bir düğünde bir ihtiyacı varsa gelip alsın o süre izinli sayılsın tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Böylece tonlarca altın Allah'ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak. Devlet bunun karşılığında her türlü yatırımını yapabilecek, her türlü finansal aracı da kullanabilecek."Sekmen'in aynı açıklamaların çok benzerlerini iki gün önce katıldığı yerel televizyon kanalında da yapmış olması dikkat çekti.

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erzurum, mehmet sekmen, ziynet , kur korumalı tl mevduat