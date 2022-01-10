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https://tr.sputniknews.com/20220110/esenyurtta-mahalle-sakinleri-ile-suriyeli-grup-arasinda-kavga-1-kisi-gozaltina-alindi-1052560457.html
Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 1 kişi gözaltına alındı
Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 1 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı. Tartışmanın mahallelilerle Suriyeli bir grup arasında yaşandığı belirtildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T00:15+0300
2022-01-10T00:15+0300
2022-01-10T00:24+0300
esenyurt
suriyeli
kavga
türkiye
mahalle
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Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.
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esenyurt, suriyeli, kavga, mahalle
Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 1 kişi gözaltına alındı 00:15 10.01.2022 (güncellendi: 00:24 10.01.2022)
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı. Tartışmanın mahallelilerle Suriyeli bir grup arasında yaşandığı belirtildi.
Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin
cam ve vitrinlerine zarar verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken
1 kişi gözaltına alındı.