https://tr.sputniknews.com/20220110/esenyurtta-mahalle-sakinleri-ile-suriyeli-grup-arasinda-kavga-1-kisi-gozaltina-alindi-1052560457.html

Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 1 kişi gözaltına alındı

Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 1 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı. Tartışmanın mahallelilerle Suriyeli bir grup arasında yaşandığı belirtildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T00:15+0300

2022-01-10T00:15+0300

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esenyurt

suriyeli

kavga

türkiye

mahalle

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Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.

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esenyurt, suriyeli, kavga, mahalle