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https://tr.sputniknews.com/20220110/fatih-altayli-cok-tepem-atarsa-siyasi-program-yapmayi-siyasi-yazi-yazmayi-birakirim-1052570914.html
Fatih Altaylı: Çok tepem atarsa, siyasi program yapmayı siyasi yazı yazmayı bırakırım
Fatih Altaylı: Çok tepem atarsa, siyasi program yapmayı siyasi yazı yazmayı bırakırım
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği Teke Tek programına gelen eleştirilerle ilgili, "Çok tepem atarsa ne... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T11:56+0300
2022-01-10T11:56+0300
türkiye
fatih altaylı
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
habertürk gazetesi
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Altaylı bugünkü yazısında, Teke Tek programına konuk ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınına yönelik eleştirilere yanıt verdi."Beni korkaklıkla falan suçlayan partilerin maaşlı adamlarına, mesleki geleceğini partilerin geleceğine endekslemiş yeni dönem fırsatçılarına, iktidar veya muhalefete embedded gazetecilik yapanlara gelirsek" diye seslenen Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tüm ekranlar kapalı iken, Akşener'i partiyi kurduğu günlerde ve sonrasında ağırlayan tek programın kendisinin Teke Tek programı olduğunu söyledi.Altaylı yaptığı bi siyasi programlardan dolayı 'iktidar ortaklarının hakaretlerine maruz kaldığını' belirterek, "Ali Babacan partisini kurma hazırlığında iken ve kendisine selam vermeye dahi korkulurken Ali Babacan’ı ekrana çıkaran da Teke Tek programıydı. Partinin kuruluşu sonrasında defalarca konuk alan da. Bu yüzden iktidarın hedefi olan da bendim" dedi.Altaylı konuyla ilgili şunları söyledi:- Keza Gelecek Partisi kurulduktan sonra tüm medya Prof. Ahmet Davutoğlu’na mesafe koyarken ve kendisinden kaçarken, kendisine ekranı açan Teke Tek programı idi.Bu yüzden işitmediği hakaret kalmayan ise Davutoğlu'nu tüm siyasi hayatı boyunca eleştirmiş ama günü geldiğinde demokratik hakkına saygı göstermiş olan bendim.Ben bunları yaparken siz ne yapıyordunuz hatırlatayım mı!Siyasi partilere endeksli televizyonlarda siyasi partiden maaş alarak gazetecilik, onu bile yapmayı beceremeyenleriniz ise belediyelerden ihale alıyordunuz.Açtırmayın kutuyu.Sedat Peker’in deyişiyle haysiyeti partilerden aldığı avanta kadar olanlar.Zekası ise hiç olmayanlar.Çok tepem atarsa ne yaparım onu da söyleyeyim.Siyasi program yapmayı bırakırım, siyasi yazı yazmayı bırakırım.Şu memleket için, geçmişi bilmeyen gençler için, çocuklarımız, torunlarınız için kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum.Yapmayıveririm.Hatta hiçbir şey yapmayıveririm.Biliyorum zaten, bazılarının istediği o.Yaptıkları rezilliği gazetecilik diye yutturmak için önlerinde kalan tek tük engelden biriyim.Bunun farkındalar.Bırakırım meydanı onlara.Meydanı da fosseptiğe çevirmeleri için.
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fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, habertürk gazetesi

Fatih Altaylı: Çok tepem atarsa, siyasi program yapmayı siyasi yazı yazmayı bırakırım

11:56 10.01.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Flickr
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği Teke Tek programına gelen eleştirilerle ilgili, "Çok tepem atarsa ne yaparım onu da söyleyeyim. Siyasi program yapmayı bırakırım, siyasi yazı yazmayı bırakırım" dedi.
Altaylı bugünkü yazısında, Teke Tek programına konuk ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
"Beni korkaklıkla falan suçlayan partilerin maaşlı adamlarına, mesleki geleceğini partilerin geleceğine endekslemiş yeni dönem fırsatçılarına, iktidar veya muhalefete embedded gazetecilik yapanlara gelirsek" diye seslenen Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tüm ekranlar kapalı iken, Akşener'i partiyi kurduğu günlerde ve sonrasında ağırlayan tek programın kendisinin Teke Tek programı olduğunu söyledi.
Altaylı yaptığı bi siyasi programlardan dolayı 'iktidar ortaklarının hakaretlerine maruz kaldığını' belirterek, "Ali Babacan partisini kurma hazırlığında iken ve kendisine selam vermeye dahi korkulurken Ali Babacan’ı ekrana çıkaran da Teke Tek programıydı. Partinin kuruluşu sonrasında defalarca konuk alan da. Bu yüzden iktidarın hedefi olan da bendim" dedi.
Altaylı konuyla ilgili şunları söyledi:
- Keza Gelecek Partisi kurulduktan sonra tüm medya Prof. Ahmet Davutoğlu’na mesafe koyarken ve kendisinden kaçarken, kendisine ekranı açan Teke Tek programı idi.
Bu yüzden işitmediği hakaret kalmayan ise Davutoğlu'nu tüm siyasi hayatı boyunca eleştirmiş ama günü geldiğinde demokratik hakkına saygı göstermiş olan bendim.
Ben bunları yaparken siz ne yapıyordunuz hatırlatayım mı!
Siyasi partilere endeksli televizyonlarda siyasi partiden maaş alarak gazetecilik, onu bile yapmayı beceremeyenleriniz ise belediyelerden ihale alıyordunuz.
Açtırmayın kutuyu.
Sedat Peker’in deyişiyle haysiyeti partilerden aldığı avanta kadar olanlar.
Zekası ise hiç olmayanlar.
Çok tepem atarsa ne yaparım onu da söyleyeyim.
Siyasi program yapmayı bırakırım, siyasi yazı yazmayı bırakırım.
Şu memleket için, geçmişi bilmeyen gençler için, çocuklarımız, torunlarınız için kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Yapmayıveririm.
Hatta hiçbir şey yapmayıveririm.
Biliyorum zaten, bazılarının istediği o.
Yaptıkları rezilliği gazetecilik diye yutturmak için önlerinde kalan tek tük engelden biriyim.
Bunun farkındalar.
Bırakırım meydanı onlara.
Meydanı da fosseptiğe çevirmeleri için.
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