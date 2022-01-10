https://tr.sputniknews.com/20220110/fatih-yasli-gozaltina-alindi-1052580864.html

TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı gözaltına alındı

TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı gözaltına alındı

Türkiye Komünist Partisi Danışma Kurulu üyesi, akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, sol haber portalındaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T15:32+0300

2022-01-10T15:32+0300

2022-01-10T15:35+0300

türkiye

gözaltı

fatih yaşlı

türkiye komünist partisi (tkp)

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Yaşlı'nın gözaltına alınmasına ilişkin olarak Twitter'da paylaşımda bulunan Türkiye Komünist Partisi, “TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı @solhaberportali 'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.Fatih Yaşlı da gözaltı işlemiyle ilgili, "Adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. Birazdan bırakacaklar" dedi.

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gözaltı, fatih yaşlı, türkiye komünist partisi (tkp)