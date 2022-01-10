TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı gözaltına alındı

Yaşlı'nın gözaltına alınmasına ilişkin olarak Twitter'da paylaşımda bulunan Türkiye Komünist Partisi, “TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı @solhaberportali 'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.Fatih Yaşlı da gözaltı işlemiyle ilgili, "Adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. Birazdan bırakacaklar" dedi.
Türkiye Komünist Partisi Danışma Kurulu üyesi, akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, sol haber portalındaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Yaşlı'nın gözaltına alınmasına ilişkin olarak Twitter'da paylaşımda bulunan Türkiye Komünist Partisi, “TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı @solhaberportali 'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı @solhaberportali 'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.@fatih_yasli