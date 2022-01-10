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https://tr.sputniknews.com/20220110/galatasaray-dominic-torren-ile-anlasti-iddiasi-1052582077.html
'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası
'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Dominic Torrent ile anlaştığı iddia edildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T16:02+0300
2022-01-10T16:02+0300
2022-01-10T16:02+0300
spor
galatasaray
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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Dominic Torrent ile anlaştı. İspanyol hocanın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray
'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Dominic Torrent ile anlaştığı iddia edildi.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Dominic Torrent ile anlaştı. İspanyol hocanın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.