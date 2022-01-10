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'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası
'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Dominic Torrent ile anlaştığı iddia edildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Dominic Torrent ile anlaştı. İspanyol hocanın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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'Galatasaray Dominic Torren ile anlaştı' iddiası

16:02 10.01.2022
© FotoğrafDominic Torren
Dominic Torren - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Fotoğraf
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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Dominic Torrent ile anlaştığı iddia edildi.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Dominic Torrent ile anlaştı. İspanyol hocanın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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