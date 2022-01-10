Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220110/galatasarayda-fatih-terim-ile-yollar-ayrildi-1052577407.html
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T14:02+0300
2022-01-10T14:02+0300
2022-01-10T14:13+0300
spor
fatih terim
süper lig
galatasaray
futbol
burak elmas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044856305_0:137:1201:812_1920x0_80_0_0_0ee4f103231b698b23af137f8e0e03e8.jpg
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044856305_0:24:1201:924_1920x0_80_0_0_c9c82bdf6fc7d61f77a7bf941ef9c9f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih terim, süper lig, galatasaray, futbol, burak elmas
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 14:02 10.01.2022 (güncellendi: 14:13 10.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.
Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı.