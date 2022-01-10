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https://tr.sputniknews.com/20220110/galatasarayda-fatih-terim-ile-yollar-ayrildi-1052577407.html
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T14:02+0300
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spor
fatih terim
süper lig
galatasaray
futbol
burak elmas
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı.
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fatih terim, süper lig, galatasaray, futbol, burak elmas

Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı

14:02 10.01.2022 (güncellendi: 14:13 10.01.2022)
© AAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.
Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı.
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