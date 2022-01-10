https://tr.sputniknews.com/20220110/gaziantepte-av-tufegiyle-oynayan-cocuk-kardesini-oldurdu-1052593362.html

Gaziantep'te av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Gaziantep'te av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T21:58+0300

2022-01-10T21:58+0300

2022-01-10T21:58+0300

türkiye

gaziantep

kaza

av tüfeği

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Gaziantep'te, av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuğun kazaen vurduğu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.Merkez Şahinbey ilçesindeki İbni Sina Mahallesinde bir çocuk, evdeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi Medine Y. yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini belirterek, "Gaziantep’te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

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gaziantep, kaza, av tüfeği