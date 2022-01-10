https://tr.sputniknews.com/20220110/gaziantepte-terk-edilen-pitbull-cinsi-10-kopek-barinaga-alindi-1052595000.html

Gaziantep'te terk edilen pitbull cinsi 10 köpek barınağa alındı

Gaziantep'te terk edilen pitbull cinsi 10 köpek barınağa alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokağa terk edilen pitbull cinsi 10 köpek, barınakta korumaya alındı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T22:48+0300

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türkiye

gaziantep

köpek

islahiye

barınak

pitbull

islahiye belediyesi

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Son 1 ayda farklı mahallelerde başı boş pitbull cinsi köpeklerin olduğu ihbarını alan İslahiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, yaptıkları incelemelerde 10 köpeğe ulaştı.Görevliler tarafından barınağa alınan köpekler, kısırlaştırılarak koruma altına alındı.Barınak sorumlusu Bekir Şentürk, gazetecilere, son dönemdeki pitbull cinsi köpeklerin saldırısının ardından bu türü besleyen bazı vatandaşların, gerekli bakımlarını yaptırmaktan çekindiği için hayvanlarını sokağa terk ettiklerini söyledi.Şu an barınakta tehlikeli türdeki 10 köpeğe hizmet verdiklerini aktaran Şentürk, ilçe genelinde pitbull cinsi 40'a yakın daha köpeğin bulunduğunu aktardı.

türkiye

gaziantep

islahiye

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gaziantep, köpek, islahiye, barınak, pitbull, islahiye belediyesi