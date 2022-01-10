https://tr.sputniknews.com/20220110/guvenlik-garantilerine-iliskin-rusya-abd-muzakereleri-sona-erdi-1052588113.html

Güvenlik garantilerine ilişkin Rusya-ABD müzakereleri sona erdi

Güvenlik garantilerine ilişkin Rusya-ABD müzakereleri sona erdi

Rusya ve ABD arasında Cenevre'de gerçekleştirilen güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin sona erdiği belirtildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T18:52+0300

2022-01-10T18:52+0300

2022-01-10T19:02+0300

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BM Cenevre Ofisi'ndeki ABD Daimi Temsilciliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, yaklaşık 7,5 saat süren müzakerelerin sona erdiği doğrulandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın daha önce verdiği bilgiye göre, müzakerelerde Rus tarafını temsil eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un TSİ 20:00 civarında basın toplantısı düzenleyerek müzakerelerin içeriğine dair bilgi vermesi bekleniyor.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen müzakerelerde ABD'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman temsil etti.Taraflar, dün çalışma yemeğinde bir araya gelerek müzakerelerle ilgili 'ön görüşme' kısmını tamamlamıştı. Ryabkov, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşmesinin 'müthiş' geçtiğini, ileriye dönük iyimserliğini kaybetmediğini belirtmişti.Ryabkov, müzakereler öncesinde Rus Pervıy Kanal'a verdiği demeçte de "ABD tarafı, taviz vermeye hazır olmalı. Rus tarafı, buraya oldukça anlaşılır ve net bir şekilde tanımlanmış bir dizi unsuru içeren bir tutumla geldi. Bunlar o kadar net ki, en üst düzeyde de olmak üzere, yaklaşımlarımızdan sapmalar olamaz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-abdyle-muzakerelerde-taviz-vermeyecegiz-1052586727.html

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abd, rusya, sergey ryabkov, cenevre, son dakika, heyet, müzakere