https://tr.sputniknews.com/20220110/hurriyet-yazari-selvi-diayder-iddianamesinden-kilicdaroglu-cikti-1052565019.html

Hürriyet yazarı Selvi: DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı

Hürriyet yazarı Selvi: DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri’nin PKK’nın... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T07:39+0300

2022-01-10T07:39+0300

2022-01-10T07:40+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ibb

abdulkadir selvi

teftiş

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İBB'ye yönelik teftiş sürecini kaleme alan Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun birbirini tekzip eden açıklamalarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesi konusunda yaşandı" dedi. Kılıçdaroğlu'nun cumartesi gecesi gerçekleşen Habertürk'te yayınına Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bağlandığını hatırlatan Selvi, "İBB’ye yönelik iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki gösterenKılıçdaroğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayında iddialarını çürütmesi üzerine ise İçişleri Bakanlığı müfettişlerini göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelse savcıdan bu belgeyi alsa” dedi" diye yazdı. Selvi, şu ifadeleri kullandı: Öcalan’ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK’nın şehir yapılanması arasında yer alan DİAYDER, terör örgütü tarafından alternatif Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapılandırılmış. PKK’nın talimatıyla birçok eylemlerde yer alan DİAYDER’e yönelik açılan davada 5’i İBB çalışanı olmak üzere 23 kişi yargılanıyor.Kılıçdaroğlu’nun, başta DİAYDER olmak üzere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerin İBB’de işe alındığı iddialarını incelemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeni anlaşıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri’nin PKK’nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim Şener’in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 166’ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak.Selvi ayrıca, 'İşte belgesi' diyerek köşesinde iddianamen bir bölüm yayımladığını belirtti.

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kemal kılıçdaroğlu, ibb, abdulkadir selvi, teftiş