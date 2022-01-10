https://tr.sputniknews.com/20220110/igdirda-yine-leopar-goruntulendi-1052593033.html

Iğdır'da yine leopar görüntülendi

Iğdır'da yine leopar görüntülendi

Iğdır'da bir ay aradan sonra yine dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan leopar görüldü. Türkiye- İran sınırında gezen leopar, termal kameralara... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T21:49+0300

2022-01-10T21:49+0300

2022-01-10T21:49+0300

dünya

iran

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azerbaycan

leopar

iğdır

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Türkiye'nin İran, Azerbaycan ve Ermenistan olmak üzere 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü. Bülent Aydın Karakolu'nun termal güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Iğdır'ın Aralık ilçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Bu leoparın, yaklaşık bir ay önce yine aynı bölgede görüntülenen leopardan farklı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, ilk leopar görüldüğünde yaptığı açıklamada, "Leoparın dağılım haritası, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bitiyor. Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan. Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülmektedir. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk. 2017 yılında hazırladığım Iğdır'ın memelileri listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor" diye konuşmuştu.

iran

azerbaycan

iğdır

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iran, türkiye, azerbaycan, leopar, iğdır