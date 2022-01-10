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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663.69, Ankara'da 184.29, İzmir'de 323.30 oldu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
istanbul
eskişehir
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
pandemi
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 - 31 Aralık tarihlerindeki illere göre her 100 bin kişide görülen kovid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663.69, Ankara'da 184.29 ve İzmir'de 323.30 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-173-can-kaybi-61-bin-727-yeni-vaka-1052556667.html
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koronavirüs, istanbul, eskişehir, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, pandemi, sağlık bakanı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

11:06 10.01.2022 (güncellendi: 11:22 10.01.2022)
© AAKoronavirüs vakaları artıyor
Koronavirüs vakaları artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663.69, Ankara'da 184.29, İzmir'de 323.30 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 - 31 Aralık tarihlerindeki illere göre her 100 bin kişide görülen kovid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.
Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663.69, Ankara'da 184.29 ve İzmir'de 323.30 oldu.
İzmir - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 61 bin 727 yeni vaka
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