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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220110/illere-gore-haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1052569766.html
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663.69, Ankara'da 184.29, İzmir'de 323.30 oldu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T11:06+0300
2022-01-10T11:06+0300
2022-01-10T11:22+0300
koronavirüs
koronavirüs
istanbul
eskişehir
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
pandemi
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 - 31 Aralık tarihlerindeki illere göre her 100 bin kişide görülen kovid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663.69, Ankara'da 184.29 ve İzmir'de 323.30 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-173-can-kaybi-61-bin-727-yeni-vaka-1052556667.html
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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı 11:06 10.01.2022 (güncellendi: 11:22 10.01.2022)
İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663.69, Ankara'da 184.29, İzmir'de 323.30 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 - 31 Aralık tarihlerindeki illere göre her 100 bin kişide görülen kovid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.
Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663.69, Ankara'da 184.29 ve İzmir'de 323.30 oldu.