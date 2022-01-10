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İran'da 59 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 kişi ölü
İran'da 59 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 kişi ölü
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T18:24+0300
2022-01-10T18:24+0300
dünya
iran
kaza
zincirleme
araç
zincirleme kaza
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İran'da 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Behbehan ile Ramhürmüz şehirleri arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin de kısalmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.59 aracın birbirine girdiği ve 3 aracın yandığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti 33 kişi yaralandı.Yetkililer, sisli havada sürücülerin aşırı hız yapmalarının kazaya yol açtığını ifade etti.
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iran, kaza, zincirleme, araç, zincirleme kaza

İran'da 59 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 kişi ölü

18:24 10.01.2022
© AAİran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Huzistan eyaletine bağlı Behbehan ile Ramhürmüz şehirleri arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Huzistan eyaletine bağlı Behbehan ile Ramhürmüz şehirleri arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
İran'da 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Behbehan ile Ramhürmüz şehirleri arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin de kısalmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
59 aracın birbirine girdiği ve 3 aracın yandığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti 33 kişi yaralandı.
Yetkililer, sisli havada sürücülerin aşırı hız yapmalarının kazaya yol açtığını ifade etti.
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