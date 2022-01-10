Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220110/irlandali-sarkici-sinead-oconnor-oglunun-intiharindan-devlet-kurumlarini-sorumlu-tuttu-1052570614.html
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu
"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla tüm dünyada tanınan Sinead O’Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar girişimine karşı gözetim altındayken hastaneden... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T11:42+0300
2022-01-10T12:27+0300
dünya
irlanda
devlet
çocuk
oğul
şarkıcı
resmi kurum
hizmet
intihar
sinead o'connor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104012/73/1040127318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c05010f8c7fbf3d4f3ce65672b043288.jpg
Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor (55), oğlu Shane'in (17) intiharıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarında, 'intihardaki sorumluluklarını kabule yanaşmayan' İrlandalı devlet yetkililerini hedef aldı. 'İrlanda devletini affetmem'İntihar girişimine karşı gözetim altındayken perşembe günü hastaneden kaçan ve son olarak cuma günü Güney Dublin'deki Tallaght'ta görülen oğlunun intiharıyla ilgili İrlanda devletini, özellikle de aile ve çocuk kurumu Tusla'yı suçlayan şarkıcı, "İrlanda devletini tanrı affetsin, ben affetmem" diyerek şu iddialarda bulundu:'Devletin elinde öldüğünü perdeleme çabalarına katılmamı istiyorlar'"Şimdi Tusla yapacağı medya açıklamasını benimle görüşmek istiyor, kuşkusuz ki, çocuğumu İrlanda Devleti'nin elinde ölmemiş gibi gösterme çabalarına katılmamı istiyor. Tusla ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi (HSE) uluslararası sorgulamaya karşı dürüstlükten uzak bir açıklama yayımlayacak . Bir dolu yalan ve sorumluluğu kabul etmeyi reddetme. Her zamanki gibi gözetimlerinde ölen çocukların mahremiyetiyle ilgili kadir-i mutlak ve sahte endişe kisvesi altında yapacaklar bunu."'Magdalene İrlandası devam ediyor'"Hazır olduğumda İrlanda devletinin cahil, kötücül, kendine hizmet eden, yalancı biçimleri Tusla ile HSE'nin oğlumun ölümünü nasıl mümkün kıldıklarını ve kolaylaştırdıklarını anlatacağım. (Kadınlarla kız çocuklarının köle olarak çalıştırıldığı Katolik Kilisesi kurumları) Magdalene İrlandası hiçbir yere gitmedi, hala burada. Gençlere sorun."'Çok fazla çocuk öldürdüler'"Ve Tusla'nın ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına, gerekli özen ve bakımı sağladıklarına dair her türlü açıklaması paçavradan ibaret tuzaktır, çok fazla çocuk öldürdüler ve bu kez kendilerini aklayamayacaklar. Tusla'nın gözetimi altında çok fazla çocuk ölüyor."'İlmik yapmayı çocuk psikiyatri hastanesinde öğrendi'İrlandalı şarkıcı "Bilin bakalım oğlum kendini astığı ilmiği yapmayı nereden öğrendi? Bir hafta önce uğraşıyordu, ona sorduğumda, bana Linndara'daki çocuk psikiyatri hastanesindeki bilgisayarda bunun üzerinde çalıştığını söyledi. Orada psikoz tedavisi görürken" diye ekledi.HSE, basının sorularına 'münferit vakalar hakkında yorum yapmadığı, yaparsa kimliği belirlenebilir bireylerle ilgili bilgileri ifşa edebileceği, bunun da gizliliği yerine getirme konusundaki etik gerekliliği ihlal edebileceği' yanıtını verdi.Sinead O'Connor'ın açıklamalarından evvel polis oğlunun ölümünden önceki son fotoğrafını yayımlamıştı. Shane'i bulmaya yönelk yenilenen polis çağrısının parçası olan fotoğrafta, başı açık, yüzü maskeli Shane'in kapüşonlu sweatshirt, eşofman altı, beyaz spor ayakkabı giydiği görülmüştü. Fiziksel ve cinsel istismara uğradığı bir evde büyüdüğünü söyleyen, bipolar bozukluk ve fibromiyalji teşhisi konulan Sinead O'Connor, 2018'de İslam'a geçmesinin ardından adını Shuhada' Davitt olarak değiştirdi. Shane, şarkıcının 4 çocuğundan biriydi.
https://tr.sputniknews.com/20220109/sarkici-sinead-oconnor-17-yasindaki-oglunu-kaybetti-1052540612.html
irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104012/73/1040127318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3439c9f22430e6a66163247ed9d0d60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irlanda, devlet, çocuk, oğul, şarkıcı, resmi kurum, hizmet, intihar, sinead o'connor

İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu

11:42 10.01.2022 (güncellendi: 12:27 10.01.2022)
© AP Photo / Balazs Mohaiİrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor
İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Balazs Mohai
Abone ol
"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla tüm dünyada tanınan Sinead O’Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar girişimine karşı gözetim altındayken hastaneden kaçması ve kendini asması konusunda bakımından sorumlu kurumları ve yetkilileri suçladı.
Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor (55), oğlu Shane'in (17) intiharıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarında, 'intihardaki sorumluluklarını kabule yanaşmayan' İrlandalı devlet yetkililerini hedef aldı.

'İrlanda devletini affetmem'

İntihar girişimine karşı gözetim altındayken perşembe günü hastaneden kaçan ve son olarak cuma günü Güney Dublin'deki Tallaght'ta görülen oğlunun intiharıyla ilgili İrlanda devletini, özellikle de aile ve çocuk kurumu Tusla'yı suçlayan şarkıcı, "İrlanda devletini tanrı affetsin, ben affetmem" diyerek şu iddialarda bulundu:

'Devletin elinde öldüğünü perdeleme çabalarına katılmamı istiyorlar'

"Şimdi Tusla yapacağı medya açıklamasını benimle görüşmek istiyor, kuşkusuz ki, çocuğumu İrlanda Devleti'nin elinde ölmemiş gibi gösterme çabalarına katılmamı istiyor. Tusla ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi (HSE) uluslararası sorgulamaya karşı dürüstlükten uzak bir açıklama yayımlayacak . Bir dolu yalan ve sorumluluğu kabul etmeyi reddetme. Her zamanki gibi gözetimlerinde ölen çocukların mahremiyetiyle ilgili kadir-i mutlak ve sahte endişe kisvesi altında yapacaklar bunu."

'Magdalene İrlandası devam ediyor'

"Hazır olduğumda İrlanda devletinin cahil, kötücül, kendine hizmet eden, yalancı biçimleri Tusla ile HSE'nin oğlumun ölümünü nasıl mümkün kıldıklarını ve kolaylaştırdıklarını anlatacağım. (Kadınlarla kız çocuklarının köle olarak çalıştırıldığı Katolik Kilisesi kurumları) Magdalene İrlandası hiçbir yere gitmedi, hala burada. Gençlere sorun."

'Çok fazla çocuk öldürdüler'

"Ve Tusla'nın ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına, gerekli özen ve bakımı sağladıklarına dair her türlü açıklaması paçavradan ibaret tuzaktır, çok fazla çocuk öldürdüler ve bu kez kendilerini aklayamayacaklar. Tusla'nın gözetimi altında çok fazla çocuk ölüyor."

'İlmik yapmayı çocuk psikiyatri hastanesinde öğrendi'

İrlandalı şarkıcı "Bilin bakalım oğlum kendini astığı ilmiği yapmayı nereden öğrendi? Bir hafta önce uğraşıyordu, ona sorduğumda, bana Linndara'daki çocuk psikiyatri hastanesindeki bilgisayarda bunun üzerinde çalıştığını söyledi. Orada psikoz tedavisi görürken" diye ekledi.
HSE, basının sorularına 'münferit vakalar hakkında yorum yapmadığı, yaparsa kimliği belirlenebilir bireylerle ilgili bilgileri ifşa edebileceği, bunun da gizliliği yerine getirme konusundaki etik gerekliliği ihlal edebileceği' yanıtını verdi.
Sinead O'Connor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
YAŞAM
Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti
Dün, 02:05
Sinead O'Connor'ın açıklamalarından evvel polis oğlunun ölümünden önceki son fotoğrafını yayımlamıştı. Shane'i bulmaya yönelk yenilenen polis çağrısının parçası olan fotoğrafta, başı açık, yüzü maskeli Shane'in kapüşonlu sweatshirt, eşofman altı, beyaz spor ayakkabı giydiği görülmüştü.
Fiziksel ve cinsel istismara uğradığı bir evde büyüdüğünü söyleyen, bipolar bozukluk ve fibromiyalji teşhisi konulan Sinead O'Connor, 2018'de İslam'a geçmesinin ardından adını Shuhada' Davitt olarak değiştirdi. Shane, şarkıcının 4 çocuğundan biriydi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:47Bakan Muş: 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
12:41Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
12:39Türk Tabipleri Birliği, TURKOVAC'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istedi
12:37Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti
12:30Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi
12:24Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı
12:21Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu
12:12Emekli ve memurların zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu
12:11Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
12:06500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen Oppo'dan açıklama: Artan maliyetler kapasiteyi etkiledi
11:58Lukaşenko’dan Tokayev’e: Amacın Kazakistan’da kaos çıkarmak olduğu açık
11:56Fatih Altaylı: Çok tepem atarsa, siyasi program yapmayı siyasi yazı yazmayı bırakırım
11:43BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum
11:42İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu
11:40Metaverse arsaları 'Sahibinden'de satışa çıktı
11:10Kim Milyoner Olmak İster'e dava: 'Fenerbahçe ile alay edildi'
11:06İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
11:02İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalındı
10:58ABD'de uçağa tren çarptı
10:54KGAÖ toplantısında konuşan Putin: Kazakistan devletine yönelik tehdidi, dış ve iç güçler yarattı