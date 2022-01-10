https://tr.sputniknews.com/20220110/irlandali-sarkici-sinead-oconnor-oglunun-intiharindan-devlet-kurumlarini-sorumlu-tuttu-1052570614.html

İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu

İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla tüm dünyada tanınan Sinead O’Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar girişimine karşı gözetim altındayken hastaneden... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T11:42+0300

2022-01-10T11:42+0300

2022-01-10T12:27+0300

dünya

irlanda

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çocuk

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resmi kurum

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intihar

sinead o'connor

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Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor (55), oğlu Shane'in (17) intiharıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarında, 'intihardaki sorumluluklarını kabule yanaşmayan' İrlandalı devlet yetkililerini hedef aldı. 'İrlanda devletini affetmem'İntihar girişimine karşı gözetim altındayken perşembe günü hastaneden kaçan ve son olarak cuma günü Güney Dublin'deki Tallaght'ta görülen oğlunun intiharıyla ilgili İrlanda devletini, özellikle de aile ve çocuk kurumu Tusla'yı suçlayan şarkıcı, "İrlanda devletini tanrı affetsin, ben affetmem" diyerek şu iddialarda bulundu:'Devletin elinde öldüğünü perdeleme çabalarına katılmamı istiyorlar'"Şimdi Tusla yapacağı medya açıklamasını benimle görüşmek istiyor, kuşkusuz ki, çocuğumu İrlanda Devleti'nin elinde ölmemiş gibi gösterme çabalarına katılmamı istiyor. Tusla ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi (HSE) uluslararası sorgulamaya karşı dürüstlükten uzak bir açıklama yayımlayacak . Bir dolu yalan ve sorumluluğu kabul etmeyi reddetme. Her zamanki gibi gözetimlerinde ölen çocukların mahremiyetiyle ilgili kadir-i mutlak ve sahte endişe kisvesi altında yapacaklar bunu."'Magdalene İrlandası devam ediyor'"Hazır olduğumda İrlanda devletinin cahil, kötücül, kendine hizmet eden, yalancı biçimleri Tusla ile HSE'nin oğlumun ölümünü nasıl mümkün kıldıklarını ve kolaylaştırdıklarını anlatacağım. (Kadınlarla kız çocuklarının köle olarak çalıştırıldığı Katolik Kilisesi kurumları) Magdalene İrlandası hiçbir yere gitmedi, hala burada. Gençlere sorun."'Çok fazla çocuk öldürdüler'"Ve Tusla'nın ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına, gerekli özen ve bakımı sağladıklarına dair her türlü açıklaması paçavradan ibaret tuzaktır, çok fazla çocuk öldürdüler ve bu kez kendilerini aklayamayacaklar. Tusla'nın gözetimi altında çok fazla çocuk ölüyor."'İlmik yapmayı çocuk psikiyatri hastanesinde öğrendi'İrlandalı şarkıcı "Bilin bakalım oğlum kendini astığı ilmiği yapmayı nereden öğrendi? Bir hafta önce uğraşıyordu, ona sorduğumda, bana Linndara'daki çocuk psikiyatri hastanesindeki bilgisayarda bunun üzerinde çalıştığını söyledi. Orada psikoz tedavisi görürken" diye ekledi.HSE, basının sorularına 'münferit vakalar hakkında yorum yapmadığı, yaparsa kimliği belirlenebilir bireylerle ilgili bilgileri ifşa edebileceği, bunun da gizliliği yerine getirme konusundaki etik gerekliliği ihlal edebileceği' yanıtını verdi.Sinead O'Connor'ın açıklamalarından evvel polis oğlunun ölümünden önceki son fotoğrafını yayımlamıştı. Shane'i bulmaya yönelk yenilenen polis çağrısının parçası olan fotoğrafta, başı açık, yüzü maskeli Shane'in kapüşonlu sweatshirt, eşofman altı, beyaz spor ayakkabı giydiği görülmüştü. Fiziksel ve cinsel istismara uğradığı bir evde büyüdüğünü söyleyen, bipolar bozukluk ve fibromiyalji teşhisi konulan Sinead O'Connor, 2018'de İslam'a geçmesinin ardından adını Shuhada' Davitt olarak değiştirdi. Shane, şarkıcının 4 çocuğundan biriydi.

https://tr.sputniknews.com/20220109/sarkici-sinead-oconnor-17-yasindaki-oglunu-kaybetti-1052540612.html

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irlanda, devlet, çocuk, oğul, şarkıcı, resmi kurum, hizmet, intihar, sinead o'connor