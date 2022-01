İŞKUR eski Genel Müdürü Aslan: Türkiye mesleksiz insanlar topluluğuna dönüştü

https://tr.sputniknews.com/20220110/iskur-eski-genel-muduru-aslan-turkiye-mesleksiz-insanlar-topluluguna-donustu-1052592804.html

İŞKUR eski Genel Müdürü Mehmet Nuri Aslan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk oldu. Aslan, Türkiye’de işsizlik konusunu değerlendirdi, Özüpak ise taleplerini yineledi.İstatistiklerin tanıma bağlı meseleler olduğunu söyleyen Aslan, “Hepsi de ortalamadır. İstatistiklerin hiçbiri tam olarak gerçeği göstermez. Biz sorunlara parça parça bakıyoruz ve toplumun talepleri parça ile geliyor. Yani diyelim ki, siz köyünüze yol istiyorsunuz. Peki başka köylerin durumu ne? ‘Hayır, ben köyüme yol istiyorum, başka bir şey anlamıyorum’ diyen halk, başka köylere bakmıyor. Sadece talep ediyor. Hiç değilse siyasetçilerin ve uzmanların bütünsel bakması gerekir. Ama onlar da günlük ihtiyaçlarını tatmin ile uğraşıyor. İşte burada çok ciddi sıkıntı var. İşsizlik meselesine bütünsel bakalım hiç değilse… İşsizlik oranlarına her gün bakıyoruz, yüzde 10, yüzde 20, yüzde 23… Gerçek işsizlik bu mudur, değil midir, çok kuşkuluyum” ifadelerini kullandı.‘Türkiye’de halk seçimden bir yarar umuyor, politikacı ise iktidarda kalmak istiyor, bu sorunların ertelenmesine sebep oluyor’“Türkiye çok partili rejime geçtiğinden beri her 10 senede bir tıkanır” şeklinde saptamada bulunan Aslan, “Bunun nedeni; tasarruf etmezseniz yatırım yapamazsınız; ihracat yapamazsınız, borçlanırsınız ve ödeyemezsiniz. Bu paradigma çıkmazıdır. Biz dertlerimiz için yönetmiyoruz. Hep seçim için çalışıyoruz. Halk seçimden bir yarar umuyor, politikacı seçimle iktidarda kalmak istiyor ve biz sorunlarımızı erteliyoruz” dedi.‘Türkiye’de yetenek açığı söz konusu, bu eğitim sisteminin bir sonucu’Çok ciddi yetenek açığı olduğunu savunan Aslan, “Biz işsizlikle mücadele edemiyoruz. Herkes ‘ne iş olsa yaparım’ diyerek iş istiyor. Çetin Altan’ın ruhu şad olsun; Türkiye mesleksiz insanlar topluluğu. Bu kulağa hoş gelmiyor ama gerçek bu. Artık gözümüzü dört açıp, etrafımıza doğru bakmamız lazım. Yetenek açığı bugünkü eğitim sistemimizin bir sonucudur. Ezberci, meslek vermeyen, şartlandıran sistem böyle bir insan tipini yaratıyor. Sadece ezberlediği için ödüllendirilen, sadece bir tanıdığı olduğu için iş bulabilen bir sistem yaşayamaz. Aslında bu kriz birinin kafamıza vurmasıdır. Her kriz, açmazımızı gösteriyor” diye konuştu.EYT Federasyonu: Devletimize diyoruz ki, ‘biz anayasal hakkımızı istiyoruz’EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak ise anayasal hak talebinde bulunarak, “Herhalde kaynakların yerinde kullanımında tercih edilmiyoruz. Biz hep ötelenen olduk. Ya ‘zamanınız gelmedi’ deniliyor, ya seçim süreci bekleniliyor, ya ‘bütçeye yük’ deniliyor. Devletimize diyoruz ki, ‘biz anayasal hakkımızı istiyoruz.’ Bize ‘siz gençsiniz’ diyorlar. ‘Siz kenarda bekleyin’ denilen bir sürece sürükleniyoruz. 1999 öncesinde çıkan bir kanunun geriye aleyhte işletilmesinin maddesinin iptalini istiyoruz biz” şeklinde konuştu.

