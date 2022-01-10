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İsrail’de 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi görüldü
İsrail’de 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi görüldü
İsrail’de kuş gribi vakaları giderek artarken, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, İsrail’de yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi tespit edildiğini... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:56+0300
2022-01-10T23:56+0300
dünya
israil
kuş gribi
h5n1
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İsrail’de geçtiğimiz 2021 yılının kasım ayından beri ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde tespit edilen kuş gribi vakaları son 4 haftadır artarak devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kıyı kenti Hadera yakınlarındaki Binyamina-Giv'at Ada kasabasındaki bir çiftlikte yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha H5N1 tespit edildiği bildirildi. Üç gün önce ülkedeki kuş gribi salgınında zirvenin görüldüğünü ifade eden Bakanlık, söz konusu çiftliğin veterinerlik hizmetleri tarafından izole edildiğini ve virüsün başka çiftliklere yayılıp yayılmadığını tespit etmek amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.Virüs bulaşan 8 bin turna ölmüştüBakanlık, 6 Ocak’ta 20 kümeste 1 milyondan fazla tavuk, hindi ve ördeğin kuş gribi ile enfekte olduğunu ve telef edilmesi gerektiğini bildirmişti. İsrail’de virüs ayrıca yabani kuşlara da bulaşmış, ülkenin kuzeydoğusunda 8 binden fazla turna ölmüştü.
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israil, kuş gribi, h5n1

İsrail’de 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi görüldü

23:56 10.01.2022
© AAkanatlı hayvan - kuş gribi
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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İsrail’de kuş gribi vakaları giderek artarken, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, İsrail’de yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi tespit edildiğini bildirdi.
İsrail’de geçtiğimiz 2021 yılının kasım ayından beri ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde tespit edilen kuş gribi vakaları son 4 haftadır artarak devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kıyı kenti Hadera yakınlarındaki Binyamina-Giv'at Ada kasabasındaki bir çiftlikte yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha H5N1 tespit edildiği bildirildi.

Üç gün önce ülkedeki kuş gribi salgınında zirvenin görüldüğünü ifade eden Bakanlık, söz konusu çiftliğin veterinerlik hizmetleri tarafından izole edildiğini ve virüsün başka çiftliklere yayılıp yayılmadığını tespit etmek amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Virüs bulaşan 8 bin turna ölmüştü

Bakanlık, 6 Ocak’ta 20 kümeste 1 milyondan fazla tavuk, hindi ve ördeğin kuş gribi ile enfekte olduğunu ve telef edilmesi gerektiğini bildirmişti. İsrail’de virüs ayrıca yabani kuşlara da bulaşmış, ülkenin kuzeydoğusunda 8 binden fazla turna ölmüştü.
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