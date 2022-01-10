https://tr.sputniknews.com/20220110/israilde-18-bin-700-tavukta-daha-kus-gribi-goruldu-1052597536.html

İsrail’de 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi görüldü

İsrail’de 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi görüldü

İsrail’de kuş gribi vakaları giderek artarken, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, İsrail’de yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi tespit edildiğini... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:56+0300

2022-01-10T23:56+0300

2022-01-10T23:56+0300

dünya

israil

kuş gribi

h5n1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102604/30/1026043025_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_e3257e05a945cf1143c9824f6f522801.jpg

İsrail’de geçtiğimiz 2021 yılının kasım ayından beri ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde tespit edilen kuş gribi vakaları son 4 haftadır artarak devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kıyı kenti Hadera yakınlarındaki Binyamina-Giv'at Ada kasabasındaki bir çiftlikte yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha H5N1 tespit edildiği bildirildi. Üç gün önce ülkedeki kuş gribi salgınında zirvenin görüldüğünü ifade eden Bakanlık, söz konusu çiftliğin veterinerlik hizmetleri tarafından izole edildiğini ve virüsün başka çiftliklere yayılıp yayılmadığını tespit etmek amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.Virüs bulaşan 8 bin turna ölmüştüBakanlık, 6 Ocak’ta 20 kümeste 1 milyondan fazla tavuk, hindi ve ördeğin kuş gribi ile enfekte olduğunu ve telef edilmesi gerektiğini bildirmişti. İsrail’de virüs ayrıca yabani kuşlara da bulaşmış, ülkenin kuzeydoğusunda 8 binden fazla turna ölmüştü.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, kuş gribi, h5n1