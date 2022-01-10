https://tr.sputniknews.com/20220110/istanbulda-200-bin-lira-degerinde-musluk-calindi-1052569606.html

İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalındı

İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalındı

İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T11:02+0300

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İstanbul Fatih'te hırsızlık şüphelileri, bir iş yerinin önüne minibüsle geldi. Hırsızlar, içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşıdı.Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştı.Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Nedim B., Yılmaz A. ile Çağlar U. gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada Başakşehir ve Esenler ilçelerinden çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi.Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220110/ankarada-hirsizlik-suphelisi-polis-ekiplerinden-kacmak-isterken-apartman-bosluguna-sikisti--1052562897.html

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