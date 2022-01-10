https://tr.sputniknews.com/20220110/kadikoy-metrosundaki-bicakli-saldirida-yetkililer-hakkinda-sorusturma-1052594290.html

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırıda yetkililer hakkında soruşturma

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırıda yetkililer hakkında soruşturma

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz’la ilgili soruşturmada, savcılığın metro... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T22:32+0300

2022-01-10T22:32+0300

2022-01-10T22:32+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

tavşantepe

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İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz’la ilgili soruşturmada, yeni gelişme yaşandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada emniyet, metro saldırganı Emrah Yılmaz’ın Senanur Damgacı’yı bıçakla tehdit ettiği olayda, o bölgede özel güvenlik görevlisi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi. Savcılığın olayla ilgili ayrı bir soruşturma yürüttüğü olayda ihmali bulunan metro yetkilileri hakkında yürütülen bu soruşturma kapsamında tüm güvenlik görüntülerinin inceleneceği belirtildi.Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri için emniyete yazı gönderildi. Metro saldırganı Emrah Yılmaz, ‘Evden bileyletmek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği’ şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Emniyeti, olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi. Soruşturmada mağdur Senanur Damgacı olay yerinde özel güvenlikçi olmadığı için ayrıca metro yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu ifade etmişti.

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istanbul, kadıköy, tavşantepe