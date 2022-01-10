https://tr.sputniknews.com/20220110/kartli-harcamalarda-enflasyon-ve-kur-etkisi-aralikta-2316-milyar-lirayla-rekor-kirildi-1052574042.html

Kartlı harcamalarda enflasyon ve kur etkisinden dolayı aralık ayında, 231.6 milyar ile rekor kırıldı

Kartlı harcamalarda enflasyon ve kur etkisinden dolayı aralık ayında, 231.6 milyar ile rekor kırıldı

Aralık ayında banka ve kredi kartı harcamalarında 231.6 milyar lira ile rekor kırıldı. Hem TL'deki değer kaybı hem bozulan enflasyon beklentileri vatandaşların... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:55+0300

2022-01-10T12:55+0300

2022-01-10T12:56+0300

ekonomi

kredi kartı

enflasyon

alışveriş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146002_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_627fe4b187bd57e05cc9a87aab66fa63.jpg

Türk Lirası’nda eylül ayından bu yana yaşanan ve aralıkta sertleşen değer kaybı ve yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü kaybı vatandaşın kartlı harcamalarına rekor getirdi. Merkez Bankası verilerine göre aralık ayında banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar 213 milyar 603 milyon liraya yükselirken kasım ayına göre artış yüzde 31.4 oldu. Vatandaşın market harcamaları yüzde 38, çeşitli gıda harcamaları ise 1 ayda yüzde 37 artış gösterdi.Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre Aralık ayında vatandaşların çeşitli gıda harcamaları 14.7 milyar liraya çıktı. Ortalama yıl boyu 9-10 milyar lira sınırında geçen çeşitli gıda harcamaları aralık ayında hızla yükseldi ve zirveyi gördü. Çeşitli gıda harcamalarında aralık ayındaki artış yüzde 37 olarak hesaplandı.Kartlı market alışverişlerinde rekorTemel ihtiyaçlarda vatandaşın harcamalarındaki hızlı yükseliş market ve alışveriş merkezi harcamalarında da görülüyor. Aralık ayında market alışverişleri 41 milyar 48 milyon liraya kadar çıktı ve bu yıl boyunca en fazla 34.5 milyar liraya çıkan harcama tutarının bile çok çok üstünde. Kasıma göre yüzde 38'lik artış yaşayan market alışverişleri aralık ayındaki toplam kartlı harcamaların da yüzde 20'sini oluşturuyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre 31 Aralık haftası itibariyle bireysel kredi kartlarında bankacılık sektöründe toplam büyüklük 209 milyar 947 milyon lira seviyesinde. 24 Aralık haftasında ise bu veri 203 miyar 575 milyon lira, 17 Aralık haftasında ise 197 milyar 910 milyon lira seviyesindeydi. Aralık ayı boyunca kart harcamaları ve bankalara bireysel kredi kartı borcu artış gösterdi. 209.9 milyar lira seviyesi ise görülen en yüksek seviye.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kredi kartı, enflasyon, alışveriş