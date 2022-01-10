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https://tr.sputniknews.com/20220110/kavsakta-drift-yapan-surucuye-11-bin-340-tl-ceza--1052595659.html
Kavşakta drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL ceza
Kavşakta drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL ceza
Sivas’ta, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 11 bin 340 TL ceza kesildi, ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:08+0300
2022-01-10T23:08+0300
2022-01-10T23:08+0300
türkiye
sivas
emniyet müdürlüğü
ceza
drift
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Lisesi Kavşağı'nda drift yapan sürücüyü Kent Güvenlik Sistemi kameralarından tespit etti.Polis, araç sürücüsüne trafiği tehlikeye atmaktan 11 bin 340 lira cezası kesti.Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.
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sivas, emniyet müdürlüğü, ceza, drift
Kavşakta drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL ceza
Sivas’ta, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 11 bin 340 TL ceza kesildi, ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Lisesi Kavşağı'nda drift yapan sürücüyü Kent Güvenlik Sistemi kameralarından tespit etti.
Polis, araç sürücüsüne trafiği tehlikeye atmaktan 11 bin 340 lira cezası kesti.
Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.