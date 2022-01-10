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https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistan-disisleri-bakanligi-savas-deneyimine-sahip-kisiler-de-eylemlere-katildi-1052585754.html
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı: Savaş deneyimine sahip kişiler de eylemlere katıldı
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı: Savaş deneyimine sahip kişiler de eylemlere katıldı
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, şiddet olaylarına dönüşen protesto eylemlerine bölgedeki 'sıcak noktalarda' cihatçı grupların saflarında savaş deneyimi kazanan... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:17+0300
2022-01-10T17:17+0300
dünya
rusya
kazakistan
saldırı
doğalgaz
polis
protesto
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
radikal islamcı
bakanlık
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Terörist, aşırılık yanlısı grupların ve suç gruplarının gerilimi ve şiddeti tırmandırmak için Kazakistan'daki durumdan istifade ettiğini belirten bakanlık, "Kazakistan, demokrasiyi ve anayasayı cihatçı gruplardan ve teröristlerden koruma konusundaki kararlılığı tamdır" dedi.'Terör yuvaları etkisiz hale getirildi'Bu arada Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkedeki terör yuvalarının etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Komiteden yapılan açıklamada, "10 Ocak 2022 itibarıyla, ülkedeki durum istikrara kavuştu ve kontrol altına alındı. Ulusal ve bölgesel terörle mücadele operasyonu merkezlerinin çabalarıyla terör tehdidi yuvaları etkisiz hale getirildi" dendi.Teröristlerin Almatı, Kızılorda, Taldıkorgan ve Taraz'da ele geçirdikleri tüm idari binaların özgürlüğüne kavuşturulduğunu kaydeden komite, özel öneme sahip, stratejik tesisler ile silah ve mühimmat depolarının güvenliğinin sağlandığını ifade etti.Militanların ve protesto eylemlerine katılanların saklandığı yerleri temizleme çalışmaları yapıldığını, suç faaliyetlerinin izlerinin tespit edilerek toplandığını bildiren komite, Kazakistan vatandaşlarını bu konuda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya çağırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kremlin-kazakistan-siddet-olaylarinin-arkasinda-kimlerin-oldugunu-kendi-tespit-edecek-1052579344.html
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rusya, kazakistan, saldırı, doğalgaz, polis, protesto, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), radikal islamcı, bakanlık, cihatçı örgüt, terör, islamcı milisler, şiddet, cihatçı, açıklama, kgaö

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı: Savaş deneyimine sahip kişiler de eylemlere katıldı

17:17 10.01.2022
© Fotoğraf : Sputnik / Fotoğraf bankasına girKazakistan
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Fotoğraf : Sputnik
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, şiddet olaylarına dönüşen protesto eylemlerine bölgedeki 'sıcak noktalarda' cihatçı grupların saflarında savaş deneyimi kazanan kişilerin de katıldığını açıkladı.
Terörist, aşırılık yanlısı grupların ve suç gruplarının gerilimi ve şiddeti tırmandırmak için Kazakistan'daki durumdan istifade ettiğini belirten bakanlık, "Kazakistan, demokrasiyi ve anayasayı cihatçı gruplardan ve teröristlerden koruma konusundaki kararlılığı tamdır" dedi.

'Terör yuvaları etkisiz hale getirildi'

Bu arada Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkedeki terör yuvalarının etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Komiteden yapılan açıklamada, "10 Ocak 2022 itibarıyla, ülkedeki durum istikrara kavuştu ve kontrol altına alındı. Ulusal ve bölgesel terörle mücadele operasyonu merkezlerinin çabalarıyla terör tehdidi yuvaları etkisiz hale getirildi" dendi.

Teröristlerin Almatı, Kızılorda, Taldıkorgan ve Taraz'da ele geçirdikleri tüm idari binaların özgürlüğüne kavuşturulduğunu kaydeden komite, özel öneme sahip, stratejik tesisler ile silah ve mühimmat depolarının güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Militanların ve protesto eylemlerine katılanların saklandığı yerleri temizleme çalışmaları yapıldığını, suç faaliyetlerinin izlerinin tespit edilerek toplandığını bildiren komite, Kazakistan vatandaşlarını bu konuda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya çağırdı.
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