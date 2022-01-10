https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistan-kirgizistanli-muzisyen-ruzahunovu-serbest-birakti-1052572723.html

Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı

Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı

Kazakistan, Almatı kentindeki olaylara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kırgızistanlı ünlü müzisyen Vikram Ruzahunov'u serbest bıraktı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:24+0300

2022-01-10T12:24+0300

2022-01-10T12:30+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kırgızistan

kazakistan

protesto

gözaltı

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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kazakistan'da gözaltında bulunan Ruzahunov'un serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, Bişkek'e doğru yola çıkan Ruzahunov'u gümrük kapısında ailesinin karşılayacağı kaydedildi. Medyada yayımlanan görüntülerde Ruzahunov'un 'para karşılığında gösterilere katılmak için Kazakistan'a geldiği' ileri sürülmüş ve Almatı'da gözaltına alınmıştı. Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i bakanlığa çağırarak, müzisyen Ruzahunov'un bir an önce serbest bırakılması için nota vermişti. Ruzahunov'un meslektaşları, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği önünde dayanışma eyleminde bulunmuştu.

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