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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistan-kirgizistanli-muzisyen-ruzahunovu-serbest-birakti-1052572723.html
Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı
Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı
Kazakistan, Almatı kentindeki olaylara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kırgızistanlı ünlü müzisyen Vikram Ruzahunov'u serbest bıraktı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T12:24+0300
2022-01-10T12:30+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kırgızistan
kazakistan
protesto
gözaltı
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kazakistan'da gözaltında bulunan Ruzahunov'un serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, Bişkek'e doğru yola çıkan Ruzahunov'u gümrük kapısında ailesinin karşılayacağı kaydedildi. Medyada yayımlanan görüntülerde Ruzahunov'un 'para karşılığında gösterilere katılmak için Kazakistan'a geldiği' ileri sürülmüş ve Almatı'da gözaltına alınmıştı. Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i bakanlığa çağırarak, müzisyen Ruzahunov'un bir an önce serbest bırakılması için nota vermişti. Ruzahunov'un meslektaşları, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği önünde dayanışma eyleminde bulunmuştu.
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kırgızistan, kazakistan, protesto, gözaltı

Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı

12:24 10.01.2022 (güncellendi: 12:30 10.01.2022)
© sadyr_japarov/InstagramVikram Ruzahunov
Vikram Ruzahunov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© sadyr_japarov/Instagram
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Kazakistan, Almatı kentindeki olaylara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kırgızistanlı ünlü müzisyen Vikram Ruzahunov'u serbest bıraktı.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kazakistan'da gözaltında bulunan Ruzahunov'un serbest bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bişkek'e doğru yola çıkan Ruzahunov'u gümrük kapısında ailesinin karşılayacağı kaydedildi. Medyada yayımlanan görüntülerde Ruzahunov'un 'para karşılığında gösterilere katılmak için Kazakistan'a geldiği' ileri sürülmüş ve Almatı'da gözaltına alınmıştı.
Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i bakanlığa çağırarak, müzisyen Ruzahunov'un bir an önce serbest bırakılması için nota vermişti.
Ruzahunov'un meslektaşları, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği önünde dayanışma eyleminde bulunmuştu.
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