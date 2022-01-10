https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistan-lideri-tokayev-bariscil-protestoculara-karsi-guc-kullanmadik-kullanmayacagiz-1052587669.html

Kazakistan lideri Tokayev: Barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadık, kullanmayacağız

Kazakistan lideri Tokayev: Barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadık, kullanmayacağız

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki durum konusunda AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir video-konferans görüşmesi gerçekleştirdi... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T18:31+0300

2022-01-10T18:31+0300

2022-01-10T18:31+0300

dünya

kazakistan

ab

charles michel

kasım cömert tokayev

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Kazak lider Tokayev, video-konferans yöntemiyle görüştüğü AB Komisyonu Başkanı Michel’i ülkesindeki durum konusunda bilgilendirdiğini söyledi.Tokayev görüşme sonrasında Twitter üstünden yaptığı açıklamada, “Benzeri görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıya geldik. Devletimize karşı bir saldırı gerçekleştirildi ve biz de anayasal düzenin sağlanması için süratle tedbirler aldık” ifadelerini kullandı.Kazak lider açıklamasında, ‘barışçıl protestoculara karşı hiçbir zaman silahlı güç kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını’ belirtti. bu yöndeki iddiaların hepsinin yalan olduğunu ifade etti.Kazakistan Devlet Başkanı ayrıca, ülkesinin AB ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

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kazakistan, ab, charles michel, kasım cömert tokayev