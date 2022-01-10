Kazakistan lideri Tokayev: Barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadık, kullanmayacağız

Kazak lider Tokayev, video-konferans yöntemiyle görüştüğü AB Komisyonu Başkanı Michel’i ülkesindeki durum konusunda bilgilendirdiğini söyledi.Tokayev görüşme sonrasında Twitter üstünden yaptığı açıklamada, “Benzeri görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıya geldik. Devletimize karşı bir saldırı gerçekleştirildi ve biz de anayasal düzenin sağlanması için süratle tedbirler aldık” ifadelerini kullandı.Kazak lider açıklamasında, ‘barışçıl protestoculara karşı hiçbir zaman silahlı güç kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını’ belirtti. bu yöndeki iddiaların hepsinin yalan olduğunu ifade etti.Kazakistan Devlet Başkanı ayrıca, ülkesinin AB ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki durum konusunda AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir video-konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Tokayev, görüşme sırasında Michel’e, kazak emniyet güçlerinin barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadığını aktardığını belirtti.
Kazak lider Tokayev, video-konferans yöntemiyle görüştüğü AB Komisyonu Başkanı Michel’i ülkesindeki durum konusunda bilgilendirdiğini söyledi.
Tokayev görüşme sonrasında Twitter üstünden yaptığı açıklamada, “Benzeri görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıya geldik. Devletimize karşı bir saldırı gerçekleştirildi ve biz de anayasal düzenin sağlanması için süratle tedbirler aldık” ifadelerini kullandı.
Productive conversation with @eucopresident Charles Michel today. Updated on situation in #Kazakhstan. We faced unprecedented act of aggression and assault on our statehood, and took urgent measures to restore constitutional order and rule of law. pic.twitter.com/2JC8UOfhie