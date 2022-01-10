https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistanda-durum-guvenlik-guclerinin-kontrolu-altinda-gozalti-sayisi-8-bine-yaklasti-1052568692.html

Kazakistan’da durum güvenlik güçlerinin kontrolü altında: Gözaltı sayısı 8 bine yaklaştı

Kazakistan’da durum güvenlik güçlerinin kontrolü altında: Gözaltı sayısı 8 bine yaklaştı

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki durum istikrara kavuşturuldu. Gözaltı sayısı ise 7 bin 939’a çıktı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T10:33+0300

2022-01-10T10:33+0300

2022-01-10T10:55+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

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Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'ne göre, gerçekleştirilen operasyonlarla terör tehdidi teşkil eden noktalar etkisiz hale getirildi. Almatı, Kızılorda, Taldikorgan ve Taraz kentlerinde teröristler tarafından ele geçirilen tüm idari binalar kurtarıldı. Önemli stratejik yapılar ve mühimmat depolarının güvenliği sağlandı.Militanlar ve kitlesel şiddet olaylarına katılanların saklanıyor olabileceği yerlere yönelik operasyonların da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara teröre karışanların tespit edilmesi konusunda güvenlik güçlerine destek vermeleri, olaylar sırasında çalınan silahları gönüllü olarak teslim etmeleri çağrısı yapıldı.Diğer yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamaya göre, güvenlik güçleri Almatı’daki iki pazarda 207 kişiyi yakaladı. Beş çalıntı aracın yanı sıra devletten çalınan bazı malzemeler ve silahlar ele geçirildi.‘KGAÖ güçleri terörle mücadele operasyonlarında yer almıyor’ Kazakistan Devlet Sekreteri Erlan Karin, ülkede gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında yalnızca yerel özel kuvvetler olan ‘Aristan’, ‘Arlan’, ‘Berkut’un ve Savunma Bakanlığı’na bağlı güçlerin yer aldığını belirtti. Telegram hesabından açıklama yapan Karin, “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) birliklerinin faaliyete geçirilmesi kararı ile öncelikli olarak Kazakistan’ın egemenliğinin korunması ve bütünlüğünün güçlendirilmesini amaçlanıyor” ifadelerini kullandı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri arasından ölen kişi sayısı 17’ye yükseldi Kazakistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı operasyon merkezinden Sputnik’e yapılan açıklamada ise güvenlik güçleri arasından hayatını kaybeden kişi sayısının 17’ye yükseldiği belirtildi.

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