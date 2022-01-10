https://tr.sputniknews.com/20220110/kgao-genel-sekreteri-zas-11-ocakta-kazakistana-gidecegini-duyurdu-1052587946.html

KGAÖ Genel Sekreteri Zas, 11 Ocak’ta Kazakistan’a gideceğini duyurdu

KGAÖ Genel Sekreteri Zas, 11 Ocak’ta Kazakistan’a gideceğini duyurdu

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, 11 Ocak’ta Kazakistan’ı ziyaret edeceğini belirtti. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T18:44+0300

2022-01-10T18:44+0300

2022-01-10T18:48+0300

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

dünya

kazakistan

kgaö

stanislav zas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052587921_0:169:3037:1877_1920x0_80_0_0_f2304b527a3bf85f0217f563829bba63.jpg

Stanislav Zas, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısında, “Kazakistan Devlet Başkanı’nın ve Kolektif Güvenlik Konseyi Başkanı’nın onayıyla durumu yerinde incelemek, barış gücü komutanı ve Kazakistan yönetimiyle görüşmek için yarın Kazakistan’a uçuyorum” açıklamasında bulundu.Kazakistan Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Genel Sekreter’in, protesto gösterilerinin ve silahlı çatışmaların büyük kısmının yaşandığı Almatı şehrini ziyaret edeceğini bildirdi.Kaynak, “KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, iş ziyareti sırasında ülkenin üst düzey askeri yönetimiyle görüşecek, onlardan ülkedeki son durumla ilgili bilgi alacak, KGAÖ Barış Gücü birliğinin faaliyetini inceleyecek. Ayrıca KGAÖ Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov ile görüşme planlanıyor” dedi.‘Barış Gücü askerleri Nursultan ve Almatı’da görev yapıyor’Zas, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısında, “Kolektif Barış Gücü birlikleri Nursultan ve Almatı şehirleri ile Almatı Bölgesi’nde. Komuta merkezi, Almatı şehrindeki Kara Kuvvetleri Harp Enstitüsü’nde yerleştirildi” açıklamasını yaptı.KGAÖ birliklerini konuşlandırma çalışmalarının dün tamamlandığını söyleyen Genel Sekreter, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait 4 uçakla 108 sefer gerçekleştirildi. Malzeme yönetimi, asker gönderen ülkeler tarafından ve ikili ya da çok taraflı anlaşmalara uygun biçimde sağlanıyor” ifadesini kullandı.KGAÖ birliklerinin, Kazakistan yönetimiyle birlikte hazırlanan operasyon planına uygun olarak, önemli askeri ve devlet tesislerine koruma ve sorumluluk bölgelerinde istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalara başladığını kaydeden Zas, KGAÖ Kriz Yönetimi Merkezi’nde, Kazakistan’daki duruma ilişkin 24 saat enformasyon alış verişinin organize edildiğini anlattı.Anlaşmalara uygun olarak Kazakistan’a Barış Gücü birliğini gönderme kararıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bilgi verildiğini dile getiren Zas, “Ayrıca Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü genel sekreterlerine bilgi verdim. Aynı zamanda medya temsilcileri, alınan kararlar ve uygulama mekanizmalarıyla ilgili açıklayıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Tüm organizasyon süreçleri 2 gün aldı. Paralel olarak Kolektif Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılma çalışmaları yürütüldü” ifadesini kullandı.'Zas, Tokayev’le görüşecek’KGAÖ Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Zas’ın 11-13 Ocak Kazakistan ziyareti sırasında bu ülkedeki durumu ve normalleştirme tedbirlerini görüşeceğini belirterek, “Ziyaret sırasında, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömer Tokayev, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Güvenlik Konseyi Sekreteri Aset İsekeşev ve Genelkurmay Başkanı Marat Husayinov ile görüşecek. Zas ayrıca Almatı’ya giderek KGAÖ Kolektif Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov ile görüşecek, şehirdeki durumu inceleyecek, komuta merkezine ve barış gücü birliklerinin yerleştirildiği noktalara gidecek” dedi.

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kazakistan, kgaö, stanislav zas