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Kılıçdaroğlu: Erdoğan '2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz' demişsin
Kılıçdaroğlu: Erdoğan '2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz' demişsin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2001 krizinin faturalarını çok uzun yıllar ödemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Erdoğan “2001... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T19:04+0300
2022-01-10T19:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik" sözlerine yanıt verdi.Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Erdoğan ne demişti?Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Erdoğan '2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz' demişsin

19:04 10.01.2022
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© İHA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2001 krizinin faturalarını çok uzun yıllar ödemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Erdoğan “2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz” demişsin. Mütevazilik yapmışsın. “Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir” de diyebilirdin" ifadelerini kullandış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik" sözlerine yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Erdoğan “2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz” demişsin. Mütevazilik yapmışsın. “Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir” de diyebilirdin. Hatta “O dönem aman petrol canım petrol çağrımıza uyulsaydı, bugün bunların hiçbiri yaşanmazdı” da diyebilirdin.
Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye, demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Merhum Özal'ın başlattığı açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle maalesef o da yarım kaldı. Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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