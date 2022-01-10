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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kirgizistan-kazakistanda-bir-vatandasimiz-oldu-1052586587.html
Kırgızistan: Kazakistan’da bir vatandaşımız öldü
Kırgızistan: Kazakistan’da bir vatandaşımız öldü
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, 1989 doğumlu bir vatandaşının 7 Ocak günü Kazakistan’ın Almatı şehrinde hayatını kaybettiğini, olayla ilgili soruşturmanın... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:45+0300
2022-01-10T17:45+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kırgızistan
kazakistan
almatı
vatandaş
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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “7 Ocak günü, Kazakistan’ın Almatı şehrindeki şiddet olayları sırasında, 1989 doğumlu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Şiddet olaylarında, Kırgızistan’ın diğer vatandaşlarının olası ölümleri tespit etme yönündeki çalışmalar yapılıyor” ifadesine yer verildi.Kırgızistan Almatı Başkonsolosluğu’nun, ölen vatandaşın ailesiyle irtibat kurduğu aktarıldı.‘38 vatandaş gözaltına alındı’Kırgızsitan Kamu Denetçisi Ofisi de Kazakistan’ın Şımkent şehrinde, şiddet olayları sırasında, 38 Kırgızistan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.Kırgızistan vatandaşlarının gözaltına alınma sebeplerini araştırmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, “Ofisimize sadece Şımkent’teki pazar yerinde çalışan Kırgızistanlı Bayalı Torogeldiyev’in ailesi başvurdu. Torogeldiyev, şiddet olaylarına katılmamıştı. Kazakistan polisi, onun evine baskın düzenleyerek onu gözaltına aldı. Torogeldiyev, sorgu sırasında dövüldü ve halihazırda tıbbi yardıma erişimi olmadan ağır durumda bulunuyor” açıklamasında bulundu.
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kırgızistan, kazakistan, almatı, vatandaş

Kırgızistan: Kazakistan’da bir vatandaşımız öldü

17:45 10.01.2022
© REUTERS / Pavel MikheyevKazakistan - Almatı - protesto
Kazakistan - Almatı - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, 1989 doğumlu bir vatandaşının 7 Ocak günü Kazakistan’ın Almatı şehrinde hayatını kaybettiğini, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “7 Ocak günü, Kazakistan’ın Almatı şehrindeki şiddet olayları sırasında, 1989 doğumlu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Şiddet olaylarında, Kırgızistan’ın diğer vatandaşlarının olası ölümleri tespit etme yönündeki çalışmalar yapılıyor” ifadesine yer verildi.
Kırgızistan Almatı Başkonsolosluğu’nun, ölen vatandaşın ailesiyle irtibat kurduğu aktarıldı.

‘38 vatandaş gözaltına alındı’

Kırgızsitan Kamu Denetçisi Ofisi de Kazakistan’ın Şımkent şehrinde, şiddet olayları sırasında, 38 Kırgızistan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.
Kırgızistan vatandaşlarının gözaltına alınma sebeplerini araştırmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, “Ofisimize sadece Şımkent’teki pazar yerinde çalışan Kırgızistanlı Bayalı Torogeldiyev’in ailesi başvurdu. Torogeldiyev, şiddet olaylarına katılmamıştı. Kazakistan polisi, onun evine baskın düzenleyerek onu gözaltına aldı. Torogeldiyev, sorgu sırasında dövüldü ve halihazırda tıbbi yardıma erişimi olmadan ağır durumda bulunuyor” açıklamasında bulundu.
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