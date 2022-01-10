https://tr.sputniknews.com/20220110/kirklarelinde-kacak-kazi-yapan-supheliler-25-metrelik-cukurda-yakalandi-1052597778.html

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler 25 metrelik çukurda yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler 25 metrelik çukurda yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:58+0300

2022-01-10T23:58+0300

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türkiye

kırıkkale

zanlı

define

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1.5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğunu tespit etti.Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.Zanlıların çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.Operasyonda derin arama dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

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kırıkkale, zanlı, define