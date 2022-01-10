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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kremlin-kazakistan-siddet-olaylarinin-arkasinda-kimlerin-oldugunu-kendi-tespit-edecek-1052579344.html
Kremlin: Kazakistan, şiddet olaylarının arkasında kimlerin olduğunu kendi tespit edecek
Kremlin: Kazakistan, şiddet olaylarının arkasında kimlerin olduğunu kendi tespit edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’ın yaşanan kitlesel şiddet olaylarının arkasında kimlerin olduğunu kendisinin tespit edeceğini söyledi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T14:58+0300
2022-01-10T14:57+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
kremlin
dmitriy peskov
protesto
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
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Gazetecilere konuşan Peskov, “(Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert) Tokayev, soruşturmanın olayların arkasında hangi güçlerin olduğunu tespit etmek ve isimlerini öğrenme fırsatı vereceğini söyledi. Bu, Rusya’nın işi değil, egemen bir devlet olan Kazakistan’ın iç meselesi” dedi.Peskov, Kazak uzmanlarının konuyla ilgili soruşturma yürüteceğini ekledi.Tokayev daha önce uluslararası topluma, ülkesine karşı terör saldırılarının düzenlendiğine ilişkin kanıt sunacaklarını söylemişti.‘Putin ve Rus özel servisleri terör tehdidinin Rusya’ya sızmaması için tedbir alıyor’Peskov, Rusya Devlet Başkanı, Rus Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin ve Rus özel servislerinin terör tehdidinin Rusya topraklarına sızmaması için her zaman tedbirler aldığını kaydetti.‘Baykonur Uzay Üssü’ne daimi olarak barış gücü konuşlandırılması gündemde değil’Peskov, Rusya’nın 2050’ye kadar kiraladığı Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne şu anda daimi olarak barış gücü konuşlandırma konusunun değerlendirilmediğini söyledi.Peskov, Kazakistan’da görüldüğü gibi, sosyal medyanın insanları yasadışı eylemlere çekmek için kullanılmasının son verilmesi gereken bir sorun olduğunu ifade etti.Peskov, “Sosyal medyanın iyi şeylerin yanı sıra sorun da getirdiği açık. Bu soruna son vermek için tedbir almak görevimiz. Bu yeni değil, eski bir hikaye. Sadece bir kez daha Kazakistan’da yaşananlarla açıkça doğrulanmış oldu” dedi.Kremlin’in sosyal medyanın kontrolüne ilişkin herhangi bir teklif yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Hayır, henüz böyle bir şey yok” ifadesini kullandı.Rusya, 1500’e yakın vatandaşını Kazakistan’dan tahliye ettiRusya’nın, askeri kargo uçakları ile Kazakistan’dan bin 400’ü aşkın vatandaşını tahliye ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “9 Ocak’ta, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçakları ile Kazakistan Cumhuriyeti’nden Savunma Bakanlığı uçakları ile Rusya’ya dönmek isteyen bin 422 Rusya vatandaşı Moskova’ya, 14 Rusya vatandaşı Yekateriburg’a ulaştırılmıştır” açıklamasını yaptı.Daha önce, Kazakistan’a turistik amaçla giden 25 Rusya vatandaşının askeri kargo uçakları ile ülkelerine tahliye edildiği belirtilmişti.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan’a gönderdiği barış güçlerine komuta eden Rusya Hava İndirme Güçleri Komutanı Andrey Serdyukov, geri dönmek isteyen Rusya vatandaşlarını askeri kargo uçakları ile tahliye edeceklerini söylemişti.Rusya’nın, ülkelerine geri dönmek isteyen vatandaşlarını tahliye etmesi, Kazakistan’da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak sonradan şiddet olaylarına dönüşen protestoları izliyor. Devlet ve kamu binalarının tahrip edildiği, saldırgan gruplar ile Kazak güvenlik güçleri arasında çatışmaların yaşandığı ve bankalar ile marketlerin yağmalandığı şiddet olayları sırasında çok sayıda sivil ve güvenlik gücü hayatını kaybetti.
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kazakistan, kremlin, dmitriy peskov, protesto, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö

Kremlin: Kazakistan, şiddet olaylarının arkasında kimlerin olduğunu kendi tespit edecek

14:58 10.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVKazakistan'daki şiddet olayları
Kazakistan'daki şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’ın yaşanan kitlesel şiddet olaylarının arkasında kimlerin olduğunu kendisinin tespit edeceğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov, “(Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert) Tokayev, soruşturmanın olayların arkasında hangi güçlerin olduğunu tespit etmek ve isimlerini öğrenme fırsatı vereceğini söyledi. Bu, Rusya’nın işi değil, egemen bir devlet olan Kazakistan’ın iç meselesi” dedi.
Peskov, Kazak uzmanlarının konuyla ilgili soruşturma yürüteceğini ekledi.
Tokayev daha önce uluslararası topluma, ülkesine karşı terör saldırılarının düzenlendiğine ilişkin kanıt sunacaklarını söylemişti.

‘Putin ve Rus özel servisleri terör tehdidinin Rusya’ya sızmaması için tedbir alıyor’

Peskov, Rusya Devlet Başkanı, Rus Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin ve Rus özel servislerinin terör tehdidinin Rusya topraklarına sızmaması için her zaman tedbirler aldığını kaydetti.

‘Baykonur Uzay Üssü’ne daimi olarak barış gücü konuşlandırılması gündemde değil’

Peskov, Rusya’nın 2050’ye kadar kiraladığı Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne şu anda daimi olarak barış gücü konuşlandırma konusunun değerlendirilmediğini söyledi.
Peskov, Kazakistan’da görüldüğü gibi, sosyal medyanın insanları yasadışı eylemlere çekmek için kullanılmasının son verilmesi gereken bir sorun olduğunu ifade etti.
Peskov, “Sosyal medyanın iyi şeylerin yanı sıra sorun da getirdiği açık. Bu soruna son vermek için tedbir almak görevimiz. Bu yeni değil, eski bir hikaye. Sadece bir kez daha Kazakistan’da yaşananlarla açıkça doğrulanmış oldu” dedi.
Kremlin’in sosyal medyanın kontrolüne ilişkin herhangi bir teklif yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Hayır, henüz böyle bir şey yok” ifadesini kullandı.

Rusya, 1500’e yakın vatandaşını Kazakistan’dan tahliye etti

Rusya’nın, askeri kargo uçakları ile Kazakistan’dan bin 400’ü aşkın vatandaşını tahliye ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “9 Ocak’ta, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçakları ile Kazakistan Cumhuriyeti’nden Savunma Bakanlığı uçakları ile Rusya’ya dönmek isteyen bin 422 Rusya vatandaşı Moskova’ya, 14 Rusya vatandaşı Yekateriburg’a ulaştırılmıştır” açıklamasını yaptı.
Daha önce, Kazakistan’a turistik amaçla giden 25 Rusya vatandaşının askeri kargo uçakları ile ülkelerine tahliye edildiği belirtilmişti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan’a gönderdiği barış güçlerine komuta eden Rusya Hava İndirme Güçleri Komutanı Andrey Serdyukov, geri dönmek isteyen Rusya vatandaşlarını askeri kargo uçakları ile tahliye edeceklerini söylemişti.
Rusya’nın, ülkelerine geri dönmek isteyen vatandaşlarını tahliye etmesi, Kazakistan’da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak sonradan şiddet olaylarına dönüşen protestoları izliyor. Devlet ve kamu binalarının tahrip edildiği, saldırgan gruplar ile Kazak güvenlik güçleri arasında çatışmaların yaşandığı ve bankalar ile marketlerin yağmalandığı şiddet olayları sırasında çok sayıda sivil ve güvenlik gücü hayatını kaybetti.
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